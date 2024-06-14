Мнение «аналитика»: О старых и ржавых ракетах… России нечем отвечать?

Зампред Совбеза Дмитрий #Медведев призвал превратить жизнь западных обывателей «в сплошной безумный кошмар» и ответить на новые американские #санкции под лозунгом «никаких правил в отношении врага!». О применении ядерной бомбы он, правда, не упомянул в этот раз. Но «войну в космосе» в число возможных ответных мер включил.

Меж тем и в Киеве, и на Западе растёт уверенность в том, что как раз «сильно» #Россия и не ответит. В первую очередь потому, что… нечем. Отражением этой позиции стал свежий обзор состояния Российских ядерных сил, опубликованный в журнале «Бюллетень учёных-атомщиков», где выпукло подчёркнут один ключевой момент.

Именно сейчас российские стратегические и отчасти тактические ядерные силы находятся в максимально небоеготовом состоянии, которое может быть исправлено только к концу 2020-х. И по «техническим причинам», и вследствие их идущей модернизации часть ракет-носителей и ядерных зарядов де-факто выведены из активного состояния, а замена им ещё не поступила в необходимых объёмах. Поэтому сейчас на боевом дежурстве ракет и боеголовок у России сейчас даже меньше, чем «потолок» ограничений, предусмотренных договором СНВ-3. Из которого #Россия формально не вышла, но участие в котором как бы «приостановила», что сократило возможности США по контролю над российским ядерным арсеналом.

Раньше американцы могли полагаться на больший объём информации, включая результаты инспекций на местах. Теперь им остаётся анализировать спутниковые снимки и пытаться вычленить секретные данные из открытых источников, в том числе из интервью военных и заявлений депутатов-болтунов из думского комитета по обороне. Но если подсчитать количество шахтных или автономных пусковых установок МБР или БРСД, имея под рукой спутниковые снимки относительно хорошего качества, — дело техники, то выяснить, что там внутри намного сложнее. И здесь есть другой интересный момент, на который публично обращают внимание уже российские авторы, комментируя доклад «учёных-атомщиков», давно уже выступающих «сливным бачком» ЦРУ, призванным легализовать в публичном пространстве некоторые щекотливые данные.

Речь об удельной мощности ядерных зарядов. «Все последние 30 с лишним лет… наши физики-ядерщики из РФЯЦ-ВНИИЭФ, КБ-11 (Арзамас-16) в Сарове и РФЯЦ-ВНИИТФ, КБ-1011 (Челябинск-70) в Снежинске продолжали совершенствовать “изделия”, несмотря на тяжелейшее экономическое положение в 1990-е годы. Благодаря этому, в 2000-е и 2010- е годы у нас созданы ЯЗУ нового поколения малого, среднего и высокого класса мощности, с удельной мощностью, подобравшейся к теоретическому пределу в 6 кт/кг – соответственно 150 кт, 500 кт и 2 Мт. Американцы остались на уровне 3 кт/кг, достигнутых в “физпакете” W-88 в 1989 году. И не факт, что сегодня они смогут хотя бы этот уровень повторить», — открыто предупреждает альманах «Военное обозрение». И даёт для публики широкий расклад по боеголовкам и средствам их доставки как стратегического, так и тактического уровня.

Безусловно, такие вещи публикуются «не просто так». Не для того, чтобы почесать «национальную гордость» (хотя, быть может, и для этого тоже). Тут главная цель — открыто предупредить противную сторону, что она исходит из ошибочных и неверных данных, а это довольно рискованно для принятия решений стратегического характера. С одной стороны, если уж дело дошло до таких предупреждений — кто-то и правда считает, что обширный аналитический материал с массой технических подробностей мог выйти без санкции «откуда надо»? — это показывает пугающую глубину деградации отношений двух ядерных держав при «дедушке». А с другой…

Может, лучше ограничиться вербальными ударами и не доводить дело до обмена реальными?

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