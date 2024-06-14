Участием в украинской войне США нарушают свою же конституцию

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И конгресс, и президент США Джо Байден игнорируют конституцию, участвуя в украинском конфликте, пишет обозреватель The Washington Times Эндрю Наполитано. У Соединённых Штатов нет никаких оснований для объявления войны России, поскольку последняя не представляет угрозы для американской национальной безопасности. Кроме того, у Вашингтона нет никакого оборонного договора с Киевом, оправдывающего участие США в нынешнем конфликте.



AP

«Может ли президент вести любую войну, которую пожелает? Может ли конгресс финансировать любую войну на своё усмотрение? Существуют ли конституционные и юридические требования, которые необходимо выполнить, прежде чем развязать войну?» — такие вопросы в своей статье для The Washington Times поднимает бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.

Как он отмечает, эти вопросы должны быть центральной темой дебатов по поводу участия США в украинском конфликте. К сожалению, крупных общенациональных дебатов не произошло.

«Средства массовой информации повторяют то, что говорит им ЦРУ, и лишь несколько веб-сайтов и подкастов, в том числе мой собственный Judging Freedom на YouTube, бросают вызов безрассудной, аморальной, незаконной и неконституционной войне нашего правительства», — пишет автор.

Вся власть в федеральном правительстве исходит от конституции. Конгрессу, однако, удалось расширить своё влияние за пределы конституции как во внутренней, так и во внешней политике.

Конгресс не может по закону объявить войну России, поскольку для этого нет никаких военных оснований, отмечает Наполитано. РФ не представляет угрозы для американской национальной безопасности, народа или собственности. Более того, у США нет никакого оборонного договора с Украиной.

«Угрожала ли РФ США? Нет. Какие серьёзные действия совершили российские военные против США? Никаких. Какова цель господина Байдена? Он отказывается говорить. Соблюдает ли конгресс конституцию? А президент? Ответы очевидны. Мы передали конституцию на хранение в руки тех, кто её игнорирует. Последствия — смерть, долги и потеря личной свободы», — подчёркивает Наполитано.