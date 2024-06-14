Мнение: Бог с тобой, любимый лидер

Катька Винокурова шалит:

“BRIEF. Винокурова

При этом осенью 2023 года Азаров выиграл губернаторские выборы с результатом 83,83% голосов при явке свыше 50% избирателей.

Впрочем, BRIEF прогнозирует, что массовых протестов по поводу отставки столь всенародного любимого главы региона не предвидится”.

Почти фронда, по нынешним-то временам!

И если серьезно, то это ведь просто подрыв скреп. Катя мягко намекает, что у нынешних россиян (по крайней мере, в Самарской области) напрочь отсутствует связь в мозгах между “поддержкой кандидата на выборах” и собственной готовностью считать такого кандидата “своим”… и хоть чем-то рисковать ради него. Снимет Путин этого Азарова – и никто, естественно, и ухом не поведет. Не удивлюсь, если большая часть электората, столь беззаветно в едином порыве проголосовавшая на выборах всего полгода назад, на прямой вопрос даже не вспомнит, какая у этого Азарова фамилия.

На что же намекает Винокурова? Что и 87% бессменного нацлидера на выборах 2024 года – из той же серии?!