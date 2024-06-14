Если Берлин и дальше будет вмешиваться в украинский конфликт, то в Восточной Германии действительно задумаются об отделении от ФРГ

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В результатах выборов в Европарламент шеф-редактор Die Weltwoche видит раскол Германии: на востоке страны против помощи Киеву, а на западе за. Депутат АдГ Маттиас Моосдорф от восточногерманской Саксонии надеется, что до раскола страны всё же не дойдёт. Он признаёт, что между восточными и западными немцами есть разногласия, но до отделения от ФРГ, по его мнению, дойдёт, только если перед восточными немцами станет перспектива прямого участия в украинском конфликте в виде солдат.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: Могут ли эти боевые действия на Украине развалить Германию? То есть если посмотреть на результаты выборов на прошлых выходных, то видно, что страна весьма разделена, что на востоке доминирует АдГ, а на западе ХДС сильно прибавил. Хотя приходится всё время говорить о Шлезвиг-Гольштейне и так далее, где есть очень сильные, почти АдГ-бастионы, так сказать. Где на земельном уровне у вас даже больше членов, чем в отдельных земельных объединениях в Центральной Германии, в Восточной Германии.

Может ли эта война на Украине развалить Германию, потому что здесь просто нет согласия? Потому что люди на востоке и в середине, как вы говорите, смотрят на это совершенно иначе, чем люди на западе? Получается своего рода когнитивный диссонанс, уже почти похожий на сецессию, из-за того, что общей близости к другому просто больше нет.

МАТТИАС МООСДОРФ, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии»: Я надеюсь, что нет. На самом деле я не верю в это. Я сейчас ещё раз смотрел статистические данные в преддверии европейских выборов: из всех возможных вариантов, необходимость мирных переговоров ярко осознаётся как на Востоке, так и на Западе. На графиках следующим были санкции, там всё гораздо более разделено.

В то время как на Западе верят, что санкциями можно чего-то добиться, на Востоке это не так. Относительно (вопросов. — ИноТВ) финансовой или даже военной поддержки вы будите правы. В этом большой раскол. То есть, Восток не готов продолжать участвовать (в поддержке Украины. — ИноТВ) в военном или финансовом отношении, так как видно бесполезность всего этого, по крайней мере, за последние два года.

Всё это, я полагаю, только тогда станет опасным в этом направлении (разделения. — ИноТВ), когда оно действительно станет экзистенциальным. То есть если…

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ: … если (экс-министр экономики. — ИноТВ) Зигмар Габриэль со своими требованиями о том, что бундесвер должен (отправить войска на Украину. — ИноТВ)

МАТТИАС МООСДОРФ: Да, если это случилось бы, то вы были бы правы. То есть у меня самого, как уже говорилось, четверо детей, и никогда, ещё раз никогда, я не отдам моих детей для того, чтобы какие-нибудь воук-глобалистические* безумные идеи были воплощены. И тем более с помощью военных средств. Это было бы полным безумием.

Дата публикации 13 июня 2024 года.

* Воук (от англ. woke, «проснуться») — политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости.