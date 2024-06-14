Мнение: Подселение в квартиру, особенности получения наследства и охрана труда в позднем СССР

1. Любимая читателями рубрика «квартирные истории СССР». Цитирую из комментариев (ссылка):



У меня к соседу по дому в 1985 году вселили чужую пенсионерку взамен умершей родной. Сказали, что трёшка на четырёх человек слишком жирно, а та дама всю жизнь проработала на заводе, но её нужно было срочно куда-то из заводского общежития выселять. Вот и получается, что люди 20 лет прожили в «своей» квартире, а потом родное государство подложило им натуральную свинью в виде незнакомой пожилой женщины с деменцией.

2. Ещё одна история. Читатели пишут (ссылка):



В 1976 году полковник советской армии получил трёхкомнатную квартиру по выслуге лет. В 1981 году его жена получила в наследство дом. После этого мужа вызвали в обком партии и поставили перед выбором: или продать дом, или вернуть государству квартиру, то есть пойти в примаки к жене. Его 37-летнюю службу в армии в расчёт не приняли. В РСФСР нельзя было одной семье иметь две жилплощади, также нельзя было иметь больше одной машины на семью. Но это только в РСФСР: в национальных республиках на эти правила чихали.

3. Советская пропаганда утверждала, что главный человек в стране – это человек труда, что всё делается для него. В действительности, однако, с условиями труда даже в позднем СССР, не говоря уже о сталинских временах, были заметные проблемы (ссылка):