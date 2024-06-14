 

Мнение «аналитика»: О замахе на рубль… Что же теперь будет с…?

14.06.2024, 0:50, Разное
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Если я правильно прочитал пресс-релизы и комментарии, новый раунд «адских» санкций Соединённые Штаты организовали против российского рубля. Его обменный курс и так-то был «нерыночным» с весны 2022 года, когда американский президент Джо #Байден пообещал «доллар по 200». Ну а теперь, значит, он станет «совсем» нерыночным, поскольку #Центробанк начал устанавливать его по итогам сложных вычислений, а не биржевых валютных торгов.

Что там произойдёт дальше, Бог весть. Но вот скажите мне…

…если #санкции США введены против российской валюты, то почему…

…курс украинской гривны к доллару упал до нового исторического минимума — 40,69 грн за 1 долл.?

Это такой хитрый план главы Минфина #США Джанет Йеллен, чтобы дать Киеву меньше в долларах и больше в гривнах?

Гм… А что же тогда будет с украинской валютой дальше?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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