Воды не будет сутки ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Воды не будет сутки

14.06.2024, 16:16, Объявления
Теги: ,

16 июня, с 00:00 ч. до 24:00 ч., для проведения ремонтных работ по замене запорной арматуры на станции 1 подъёма по адресу: Шекснинское шоссе д. 31, будет остановлена работа очистных сооружений воды пос. Волжский и очистных сооружений воды №2 (ОСВ-2, Рыбинск, пр. Ленина д. 168).

На время выполнения ремонтных мероприятий приостанавливается подача холодного водоснабжения в следующих населённых пунктах Рыбинского района и микрорайонах Рыбинска:

– пос. Волжский,
– пос. ГЭС,
– пос. Переборы,
– Веретье 1, 2, 3, 4,
– Прибрежный,
– Западный,
– Северный,
– Центральный,
– Скоморохова гора,
– Запахомовский район,
– Гагаринский,
– Мариевка,
– пос. Искра Октября,
– пос. Юбилейный,
– пос. Костино,
– дер. Пригородная,
– дер. Ануфриево,
– дер. Макарово,
– дер. Пригорки,
– пос. Голодяево.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / В Рыбинске завершается отопительный сезон

19.02 / В Рыбинске ужесточат наказание за незакрытые раскопки

05.02 / «Трактор должен убирать снег с 4-5 утра»

21.12 / Жильцы аварийной развалюхи в Рыбинске ходят дома в куртках и платят за отопление пять тысяч в месяц

14.12 / Вслед за общественным транспортом, полномочия по теплоснабжению Рыбинска вероятно передадут в область

19.11 / Тарифы на услуги ЖКХ в Ярославской области могут повысить на 11,7 процента

17.10 / Ремонт Бульварной и «Огонь Славы», строительство берегоукрепления и памятник Детям войны

10.10 / Что делать, если в квартире нет тепла, а директор теплоснабжающей организации арестован

06.10 / Зам главы в розыске, генеральный директор в СИЗО

28.09 / Отопительный сезон начнется в понедельник

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика