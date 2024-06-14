Воды не будет сутки
14.06.2024, 16:16, Объявления
Теги: Водоканал, ЖКХ
16 июня, с 00:00 ч. до 24:00 ч., для проведения ремонтных работ по замене запорной арматуры на станции 1 подъёма по адресу: Шекснинское шоссе д. 31, будет остановлена работа очистных сооружений воды пос. Волжский и очистных сооружений воды №2 (ОСВ-2, Рыбинск, пр. Ленина д. 168).
На время выполнения ремонтных мероприятий приостанавливается подача холодного водоснабжения в следующих населённых пунктах Рыбинского района и микрорайонах Рыбинска:
– пос. Волжский,
– пос. ГЭС,
– пос. Переборы,
– Веретье 1, 2, 3, 4,
– Прибрежный,
– Западный,
– Северный,
– Центральный,
– Скоморохова гора,
– Запахомовский район,
– Гагаринский,
– Мариевка,
– пос. Искра Октября,
– пос. Юбилейный,
– пос. Костино,
– дер. Пригородная,
– дер. Ануфриево,
– дер. Макарово,
– дер. Пригорки,
– пос. Голодяево.
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