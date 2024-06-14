Воды не будет сутки

16 июня, с 00:00 ч. до 24:00 ч., для проведения ремонтных работ по замене запорной арматуры на станции 1 подъёма по адресу: Шекснинское шоссе д. 31, будет остановлена работа очистных сооружений воды пос. Волжский и очистных сооружений воды №2 (ОСВ-2, Рыбинск, пр. Ленина д. 168).

На время выполнения ремонтных мероприятий приостанавливается подача холодного водоснабжения в следующих населённых пунктах Рыбинского района и микрорайонах Рыбинска:

– пос. Волжский,

– пос. ГЭС,

– пос. Переборы,

– Веретье 1, 2, 3, 4,

– Прибрежный,

– Западный,

– Северный,

– Центральный,

– Скоморохова гора,

– Запахомовский район,

– Гагаринский,

– Мариевка,

– пос. Искра Октября,

– пос. Юбилейный,

– пос. Костино,

– дер. Пригородная,

– дер. Ануфриево,

– дер. Макарово,

– дер. Пригорки,

– пос. Голодяево.