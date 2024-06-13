 

Возвращение Трампа в Белый дом поставит под угрозу значение НАТО и доверие внутри альянса

13.06.2024, 23:58, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Если Дональд Трамп победит на президентских выборах в ноябре, он разрушит ключевые принципы американской внешней политики и возьмёт совершенно другой курс, предупреждает NPR. Особенно эта перспектива волнует стран-членов НАТО, которые в случае победы Трампа ожидают превращение США в «армию по найму» и ухудшение взаимоотношений внутри союза.


АР

Во время своего второго срока Трамп может — и хочет — ещё больше «растрясти» внешнюю политику США, что вызывает серьёзные опасения официальных лиц как внутри Америки, так и за её пределами, пишет NPR.

Основное беспокойство вызывает отношение республиканца к НАТО: по мнению издания, требуя у стран-членов увеличить траты на оборону, Трамп «сводит значение 75-летнего альянса к тому, что США являются армией по найму», и что само НАТО не является чем-то необходимым для безопасности США.

«Возвращение Трампа в Овальный кабинет означает, что такой альянс, как НАТО, который в основе своей построен на доверии, пострадает, потому что люди не смогут доверить Дональду Трампу свою защиту, если и когда возникнет чрезвычайная ситуация», — объясняет бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер.

Того же мнения придерживается экс-посол США в Африканском союзе Джон Саймон: по его словам, Трамп с большой долей вероятности «разрушит ключевые принципы американской внешней политики». «Он похож на ребёнка, у которого нет родителей, чтобы остановить его от совершения действительно плохих поступков», — считает политик.


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