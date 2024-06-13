Мнение «аналитика»: О жизни чипированных… Каково это?

В конце концов, это просто интересно.

Не одними же текущими проблемами жить. Хочется и в будущее заглянуть. В новые #технологии, например.

В начале 2024 года 30-летний американец Нолан Арбо стал первым «чипированным» человеком на планете. Это произошло в рамках клинического испытания нейротехнологической компании Neuralink по вживлению микропроцессоров напрямую в мозг.

Спустя несколько месяцев молодой человек поделился ощущениями.

В интервью Business Insider он рассказал, что может пользоваться имплантом около 14 часов в день. По словам Нолана Арбо, нейроимплант существенно упростил его жизнь и помог «восстановить связь с миром». Мужчина отметил, что уже спустя неделю после операции у него получилось мысленно управлять курсором. Теперь он просыпается в семь утра, а ложится в одиннадцать вечера, поэтому инноационная технология работает постоянно.

По словам Нолана Арбо, чип помогает ему писать посты в соцсети X (экс-Twitter, запрещён в РФ), использовать Instagram (запрещён в РФ), отвечать на электронные письма, играть в фэнтези-спорт и читать онлайн-комиксы. Он также использовал чип для бронирования отеля, когда посещал штаб-квартиру Neuralink.

Из недостатков Нолан Арбо назвал необходимость регулярной подзарядки, что часто вынуждает его прерывать свои игровые сессии. Также он рассказал, что в феврале произошел сбой в работе импланта, из-за чего тот утратил 85% своей функциональности. Причина: смещение электродов. Однако инженеры Neuralink смогли восстановить большую часть функций, перенастроив систему.

Имплант подключается к компьютеру Нолана Арбо через Bluetooth. Также есть приложение Neuralink, которое позволяет чипу получать доступ к компьютеру, за счет чего мужчина может в любой момент отключиться от устройства. «Чипированный» пациент посещает учебные занятия с командой Neuralink по взаимодействию мозга и компьютера в Мэриленде по 4–8 часов в день. Это необходимо, чтобы изучать функции чипа и устранять ошибки в программном обеспечении.

Тем временем Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов #США (FDA) выдало разрешение на вживление мозгового чипа Neuralink второму пациенту.

Прорыв?

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