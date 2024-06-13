 

«Пусть Путин всю её заберёт!» — американский журналист разлюбил Украину, угодив в расстрельный список Киева

13.06.2024, 22:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Буферные государства — это хорошо, и Украина хорошо смотрелась в этой роли, считает американский журналист Майкл Ноулз. Он в целом выступал с поддержкой Киева после начала конфликта. Но теперь угодил в расстрельный список Киевского режима, и его возмущению нет конца. «Пусть Путин забирает Украину, мне всё равно! Забудьте, мне до неё уже дела нет! По мне так пусть Зеленский проваливает на все четыре стороны», — прокомментировал журналист.

МАЙКЛ НОУЛЗ, журналист Daily Wire: Только что с подачи друга я выяснил, что оказался в украинском списке на уничтожение. Только что об этом узнал. Кажется, на днях у Робби Старбака был об этом твит, но я его не заметил. Есть такой список врагов Украины, опубликованный не украинскими властями (подобные списки практически никогда не публикуются государством), а негосударственной организацией. В данном случае — связанной с американским госдепартаментом, выработавшим данную политику.

Это список врагов — физических и юридических лиц, видимо, виноватых в поражениях Украины на поле боя, — составленный сайтом texty.org .ua (.ua — украинский домен). Его основатель Анатолий Бондаренко — инструктор проводимой государственным департаментом США программы TechCamp, в рамках которой идёт подготовка всевозможных ресурсов, мобилизуемых госдепом по всему миру, включая иностранных журналистов, негосударственные организации и активистов.

Итак, госдепартамент вытащил этого парня из безвестности и обучил. И этот парень, работая на Украину, добавляет американских граждан, в том числе вашего покорного слугу, в перечень врагов Украины — фактически расстрельный список. Самое забавное — что я даже не категорический противник помощи Украине. По крайней мере, принципиально против неё не выступаю.

Очень давно я занимаю сторону таких деятелей, как Джордж Кеннан (автор «Длинной телеграммы» и американской политики холодной войны), Генри Киссинджер, Сэм Нанн, Дэниел Патрик Мойнихэн, — после падения Советского Союза призывавших к осторожности. После распада СССР мы управлялись с крахом «империи зла», и эти реалисты от внешней политики говорили: «Не нужно сейчас как попало расширять НАТО. Такие действия могут оказаться очень провокационными. Хорошо, когда есть буферные государства. Мы теперь глобальный гегемон и регулировать ситуацию должны с умом, без нужды не провоцируя нашего бывшего противника, Россию». В ответ утописты, либерал-империалисты, глобалисты и прочие отвечали: «Да наплевать, заткнитесь». Напропалую расширяли НАТО, втягивали альянс в наступательные войны, и для политики США это стало катастрофой. Такова точка зрения, которой я придерживаюсь.

Я считаю, что буферные государства — это хорошо, и Украина прекрасно смотрелась в этой роли. Нет никаких причин безрассудно приглашать её в НАТО или даже в Европейский союз — это, я считаю, какое-то безумие. Но да мы уже это сделали, ничего не попишешь, и нельзя сказать, чтобы я был категорически против помощи Украине. До сих пор. Раньше я думал: «Ну, пускай. Это просто государство-сателлит США в Восточной Европе, и мы им даём немножко денег. Не идеальная ситуация, но всё-таки». Но, знаете, если сейчас меня вносят в расстрельный список, пусть Путин её забирает, мне всё равно! Забудьте, мне до неё уже дела нет! По мне так пусть Зеленский проваливает на все четыре стороны.

Знаю, не сам Зеленский занёс меня в этот список, но это возмутительно. И там не только я, но и огромное множество мейнстримных консерваторов. Только рядом с моим именем в этом списке — а он очень длинный — я увидел Бена и Бретт*, The Daily Wire как организацию и огромное число людей, не связанных с The Daily Wire. Ну, хорошо. Ладно.

Знаете, я вот сейчас задумываюсь об Украине, которая настолько плохо умеет завоёвывать друзей и влиять на людей, что оттолкнула от себя и своих потенциальных сторонников. Но я смотрю на этот конфликт сейчас и думаю: в данном конфликте только одна из сторон внесла меня в расстрельный список, и это не Владимир Путин. Так что, знаешь что, Украина? Всего доброго. Удачи и приятного времяпрепровождения. На сегодняшний день я целиком и полностью против помощи Украине.

* Бен Шапиро и Бретт Купер, ведущие The Daily Wire (прим. ИноТВ).

Дата публикации 13 июня 2024 года.


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