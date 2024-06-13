 

Для защиты Америки от террористов надо отправить Байдена на пенсию

13.06.2024, 22:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Несмотря на множество предупреждений о надвигающейся на США опасности, сравнимой с терактами 11 сентября, Джо Байден так и не занялся усилением безопасности границы, пишет The New York Post. В страну попадают тысячи опасных лиц, которым достаточно лишь одного шанса, чтобы устроить теракт, однако нынешний президент остаётся глух к выводам экспертов по национальной безопасности.


AP

В Америке всё чаще звучат предупреждения по поводу надвигающейся опасности, сравнимой с терактами 11 сентября. И во многом это происходит благодаря отказу Джо Байдена контролировать южную границу, пишет The New York Post со ссылкой на выводы ведущих экспертов по национальной безопасности. 

Например, на прошлой неделе в Лос-Анджелесе, Филадельфии и Нью-Йорке были задержаны шесть мигрантов, подозреваемых в связях с ИГИЛ*. Причём по крайней мере один из них был освобождён федералами на южной границе, чтобы дожидаться рассмотрения дела в суде в следующем году. 

«Помните взрыв на Бостонском марафоне», — заявил источник NYP. «Я боюсь, что нечто подобное может повториться. Или даже хуже». 

Кроме того, есть и всё более тревожные оценки директора ФБР Криса Рэя об «угрожающей обстановке» в Соединённых Штатах. В декабре 2023 года он заявил, что и без того высокая террористическая угроза возросла после начала израильского конфликта до «совершенно иного уровня», поскольку тысячи людей ежедневно пересекают американскую границу практически без проверки. 

Директор антитеррористического центра Кристин Абизайд также выразила тревогу, отметив «повышенную глобальную угрозу», пишет издание. А на прошлой неделе уже генеральный прокурор США Меррик Гарленд признал, что угрозы безопасности «чрезвычайно возросли». 

Глава ФБР также отмечает, что Тегеран всё ещё не забыл организованное Штатами убийство генерала Сулеймани и планирует строить козни против высшых должностных лиц США.

Тем не менее, несмотря на все угрозы южная граница остаётся практически беззащитной. Так, Тодд Бенсман из Центра иммиграционных исследований рассказал изданию, что в страну въехали тысячи мигрантов из «стран, представляющих интерес для национальной безопасности». Среди них упоминаются Сирия, Ливан, Ирак и Афганистан. 

Эксперты отмечают, что в прошлом году были выявлены сотни людей из списка террористических организаций, которые пытались попасть в страну. Страшно представить, сколько таких опасных лиц всё же проскользнули через границу. Конечно, агенты по борьбе с терроризмом делают всё возможное, чтобы не допустить непоправимого. Однако, как показала история, преступникам достаточно одного шанса. 

Для всех очевидно, что настолько высокая террористическая угроза сама по себе является основанием для усиления охраны границы. Однако в случае с президентом Байденом всё совсем иначе. Он остаётся глух к призывам обеспечить безопасность страны. И если Америка хочет избежать повторения событий 11 сентября, Байдена нужно отправить на пенсию, уверено издание. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. 


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