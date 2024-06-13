Рупор кремлевской пропаганды: “Руководство борца за свободу”

Руководство борца за свободу (1983)

Пропагандистская брошюра, которая была выпущена Центральным разведывательным управлением США и сброшена с воздуха над Никарагуа в 1983 году с целью предоставить "Практическое руководство по освобождению Никарагуа от угнетения и нищеты путем парализации военно-промышленного комплекса предательского марксистского государства". В руководстве объясняется несколько методов, с помощью которых обычный гражданин может вызвать гражданские беспорядки.

https://vk.com/@rebuild_by_foxx-rukovodstvo-borca-za-svobodu-1983 – цинк

Как не трудно догадаться, аналогичные методы, с поправкой на современный технологический уровень, вражеские спецслужбы применяют и для ведения подрывной деятельности на территории России.

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