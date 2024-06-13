Мнение: Почему в России не строят дороги

(из комментов)

Рекомендация напрашивающаяся, я и сам так думал. Пока не поработал с мэрами некоторых городов. И тут оказывается, что “много строить” ЧРЕВАТО. В любой стройке есть две составляющие: во-первых, это капитальные затраты (то есть траты на собственно строительство — те самые 1 млрд. рублей на 1 км шоссейной дороги) — и потом еще затраты на обслуживание. Вот вторым восторженные интели вроде нас склонны упускать из виду или просто пренебрегать, типа “это уж как-нибудь”. Но — именно из-за жуткого КЛИМАТА этим хрен пренебрежешь!

Дорогу мало построить (хотя траты феноменальные) — в нее еще потом придется вбухивать дохрена денег — на ремонт! И это, как я понимаю, одна из главных причин, почему все правительства в России, какие только были — и царские, и большевицкие, и потом квазибуржуазные, и прогрессивные, и демократические — старались всегда строить (дорог и любой другой инфраструктуры) как можно меньше. Потому что от этих текущих расходов уже не сбежишь, это как долги, которые НИКОГДА не получится отдать — они так и будут над тобой висеть до конца времен. Чуть постараешься проманкировать — дороги начнут разрушаться, “поплывут”, то есть — начнут терять пропускную способность. Вы ж помните, какие были по всей России дороги в 90е. Яма на яме!

Это соответствует русской ментальности: надо, мол, один раз напрячься, воспользоваться благоприятным моментом, работать 24 часа в сутки, вбухать все что есть — и СДЕЛАТЬ нечто такое красивое, полезное, бесспорное… НИХРЕНА. Так не будет-с. Через год или два будет спад, уже нет ни сил, ни денег — а всё, что ты построил сдуру, будет из тебя деньги сосать, требовать, дай, дай… Будут высасывать казну досуха.

И они не строят. И дорог нет, а главное – и не будет. Но хотя бы текущих затрат — минимум. В неизбежные скудные года будет шанс как-то протянуть.