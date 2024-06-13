Apple объявила о партнерстве с OpenAI для интеграции ChatGPT в iOS 18

10 июня Apple объявила о партнерстве с OpenAI, включающем бесплатную интеграцию ChatGPT в iOS 18. Согласно аналитику Bloomberg Марку Гурману, Apple не будет платить OpenAI за это соглашение.

По данным источников, Apple считает, что выгоды от интеграции с iOS 18 превосходят финансовые затраты. ChatGPT будет встроен в голосового помощника Apple Siri и новые инструменты для написания текстов.

В будущем Apple планирует делиться доходами с разработчиками искусственного интеллекта. Интеграция ChatGPT с iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет бесплатной. Подписчики ChatGPT Plus получат доступ к дополнительным функциям.

В настоящее время приложение ChatGPT для iOS предлагает подписку, за которую Apple берет комиссию от 15% до 30%.