 

Лор Калашников перечислил симптомы рака носоглотки

13.06.2024, 20:22, Разное
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Рак носоглотки представляет серьезную опасность, отмечает доктор Александр Калашников, врач-оториноларинголог. Это злокачественное заболевание характеризуется быстрым распространением и активным метастазированием, что делает его особенно сложным для лечения.

Часто рак носоглотки обнаруживается на поздних стадиях, поскольку симптомы могут быть недооценены или приписаны другим заболеваниям. По словам доктора Калашникова, многие обращаются за медицинской помощью, когда болезнь уже далеко продвинулась, что усложняет лечение и снижает шансы на выздоровление.

Среди основных симптомов рака носоглотки Калашников отмечает постоянный дискомфорт в области лор-органов, включая носовые пазухи, глотку и уши. Это может проявляться ощущением инородного тела, затруднениями с дыханием или глотанием, а также болями.

Особое внимание стоит уделить изменениям в голосе и учащению носовых кровотечений. Для курильщиков риск развития рака носоглотки особенно высок, так как до 80% случаев этого заболевания связаны с табачным воздействием на ротоглотку.


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