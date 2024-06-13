 

WhatsApp добавил QR-коды для быстрого переноса данных между устройствами

13.06.2024, 20:22, Разное
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WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) упростили процесс переноса чатов с одного устройства на другое с помощью QR-кодов. Об этом пишет портал WABetaInfo.

Нововведение появилось в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.9.19. Теперь пользователи могут легко перемещать аккаунт, чаты и все данные между старым и новым смартфонами. Это изменение призвано упростить процесс переноса истории сообщений при смене устройства.

Ранее для переноса чатов в WhatsApp использовался облачный сервис Google Диск. Теперь же пользователи бета-версии мессенджера получили более простой и быстрый способ. Для этого им просто нужно отобразить QR-код на экране нового устройства и отсканировать его с помощью старого смартфона. Это позволяет мгновенно перенести все чаты напрямую, без необходимости создания облачных резервных копий.

Пользователям стабильных версий WhatsApp на Android пока еще доступен перенос данных через Google Диск. В случае iPhone используется iCloud. Неизвестно, когда QR-коды станут доступны для всех пользователей WhatsApp.


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