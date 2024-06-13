Юбка-карандаш с завышенной талией – модная новинка лета: советы по созданию образов с трендовыми моделями сезона

Юбка-карандаш – это вневременная модная вещь. Она подходит для любого случая, с ней можно комбинировать самые разные предметы одежды, создавая комфортные и стильные образы. Среди самых популярных моделей на данный момент – юбка-карандаш с завышенной талией. Это настоящая звезда моды, которую сегодня можно увидеть не только на подиумах, но и на улицах города. Следуйте этим простым советам, чтобы создать легкий и шикарный образ с юбкой-карандашом.

Самая незаменимая вещь в женском гардеробе

В мире моды есть несколько незаменимых вещей, которые каждая кокетка так или иначе должна иметь в своем гардеробе. В этом смысле юбка-карандаш — это базовая и вневременная вещь. Имея одну или несколько таких моделей, вы сможете создавать неповторимые наряды на каждый день.

Хорошо сидящая юбка-карандаш может творить чудеса с вашей фигурой. Фасон с высокой талией идеально подходит для того, чтобы подчеркнуть ваши изгибы и визуально удлинить ноги. Хотите пару свежих идей о том, как интегрировать эту икону моды в свой современный образ? Вот несколько из них.

Черная или белая юбка-карандаш

Среди флагманских моделей абсолютным фаворитом всех времен, несомненно, остаются черная и белая юбки. Как подтверждают эксперты моды, юбка-карандаш активно возвращается на подиум и в шкафы современных женщин. Именно черная и белая юбки, которые являются частью тренда “сдержанной роскоши”, будут вашей самой удачной покупкой.

Джинсовая юбка-карандаш

Даже если вы в повседневной жизни редко носите платья, эта юбка станет вашей любимой. Это будет ваш маленький секрет на случай тех моментов, когда вы захотите дать волю своей женской энергии и поэкспериментировать с шикарным образом. В таких случаях выбирайте джинсовую юбку, в которой вы всегда будете чувствовать себя комфортно.

Самыми удачными и модными этим летом являются модели с удлиненной и завышенной талией. Их легко сочетать с футболкой и белыми кроссовками, ремнем и черной сумкой через плечо. Та же формула прекрасно работает с классической моделью юбки-карандаша из денима. Обязательно попробуйте этот вариант.

Костюм с юбкой-карандашом

Как правило, если верх и низ имеют одинаковый дизайн, результат всегда будет очень стильным. Именно поэтому, если ваша повседневная жизнь динамична и вы хотите сэкономить время, заимейте себе комплект с шикарной юбкой-карандашом. Неважно, какого цвета будет костюм. Главное, чтобы это было удобно и комфортно для вас.

В сочетании с пиджаком оверсайз

Сегодня в тренде блейзеры оверсайз, и их прекрасно можно сочетать с юбкой-карандашом вместо классического выбора – брюк. Фасон миди или длинная юбка с завышенной талией станут идеальным дополнением к вашему пиджаку размера XXL. Если у вас невысокий рост, выбирайте туфли на каблуке, которые визуально удлинят силуэт.

Юбка миди с цветочным принтом

Помимо монохромных моделей интересным выбором для современных модниц будут принтованные юбки. Цветочные или животные мотивы остаются на вершине рейтинга любимых дизайнов в этой категории.

Чтобы правильно стилизовать такую юбку, остановите свой выбор на топе, цвет которого присутствует в ее рисунке. Кроме того, выбирайте аксессуары цвета, использованного в принтах. Тогда вы будете выглядеть шикарно на все времена.