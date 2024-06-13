Рупор кремлевской пропаганды: Безнаказанные: как экстремисты захватили Израиль

Безнаказанные: как экстремисты захватили Израиль

Экстремизм перестал быть маргинальной идеологией в Израиле, пишет NYT. Нелегальные еврейские поселения в Газе оказались выше закона и смогли подмять под себя целое государство. Авторы спецрепортажа раскрыли шокирующие детали заговора.

За те полвека, что израильское государство не могло обуздать насилие и терроризм еврейских ультранационалистов против палестинцев, беззаконие стало новым законом.

<…>

ОБОСОБЛЕННОСТЬ И НЕРАВЕНСТВО

Как же так получилось, что молодая нация так скоро отвернулась от своих демократических идеалов — и какой ценой? Для содержательного ответа на эти вопросы необходимо понять, как полвека попустительства, оставшегося по большей части безнаказанным, поставили радикальный национализм во главе угла израильской политики. Эту историю мы излагаем в трех частях. В первой из них рассказывается об истоках религиозного движения, основавшего еврейские поселения на недавно завоеванных территориях Газы и Западного берега в 1970-х годах. Во второй части раскрывается, как самые радикальные элементы поселенческого движения начали нападать не только на палестинцев, но и на израильских лидеров, пытавшихся заключить с ними мир. И наконец, в третьей части мы показываем, как самые влиятельные из ультраправых, воспользовавшись вседозволенностью, заполучили в Израиле политическую власть даже при том, что более радикальное поколение поселенцев поклялось уничтожить израильское государство как таковое.

Многие израильтяне переехали на Западный берег по причинам, не связанным с идеологией, и подавляющее большинство поселенцев не чинит насилия против палестинцев и других противоправных действий. И многие в израильском правительстве пытались насадить на этой территории верховенство закона — причем с некоторым успехом. Но при этом они столкнулись не только с резким сопротивлением, но и с серьезными личными последствиями. В 1990-е годы попытки премьер-министра Ицхака Рабина заключить после Первой интифады мир с председателем Организации освобождения Палестины Ясиром Арафатом породили новое поколение еврейских террористов — и в итоге стоили ему жизни.

<…>

Теоретически на всех поселенцев Западного берега распространяется тот же военный закон, что и на палестинцев. Но на практике они подпадают под гражданское законодательство Государства Израиль, которое формально действует лишь на территории в пределах государственных границ. Это означает, что при расследовании двух аналогичных терактов на Западном берегу (одного, совершенного еврейскими поселенцами, а другого — палестинцами) Служба общей безопасности может использовать совершенно разные инструменты и методы.

В этой системе даже вопрос, что в принципе следует считать террористическим актом, решается по-разному для евреев и арабов. Для палестинца одно лишь признание принадлежности к ХАМАС считается террористическим актом, который позволяет израильским властям применять жестокие методы допроса и длительное содержание под стражей. Более того, большинство актов насилия со стороны арабов против евреев квалифицируются как "террористические атаки", и это развязывает Службе общей безопасности и другим спецслужбам руки, позволяя применять самые жестокие методы.

Работа по расследованию еврейского терроризма возложена на подразделение Службы общей безопасности под названием Департамент контрразведки и предотвращения подрывной деятельности в еврейском секторе, более известном как "еврейский отдел". По размерам и престижу оно значительно уступает арабскому отделу Службы общей безопасности, которое занимается главным образом борьбой с палестинским терроризмом. В действительности же большинство случаев насилия со стороны израильских поселенцев — поджоги транспортных средств, вырубка оливковых рощ и прочие деяния — подпадают под юрисдикцию полиции, которая склонна закрывать на них глаза. Когда же еврейский отдел расследует более серьезные террористические угрозы, нередко он сразу оказывается бессильным, а его успехи подрывают судьи и политики, симпатизирующие поселенцам. Эта система со всеми ее пробелами и препонами обеспечила неподсудность основателям группировок, пропагандировавших радикальное насилие в 1970-х и 1980-х годах, а сегодня сплела защитный кокон вокруг их идеологических потомков.

Некоторые из этих людей сейчас управляют Израилем. В 2022 году, всего через полтора года после отставки, Биньямин Нетаньяху вернул себе пост премьер-министра, сформировав альянс с ультраправыми лидерами из партий Ха-Цийонут ха-Датит ("Религиозный сионизм") и Оцма Йехудит ("Еврейская сила"). Со стороны Нетаньяху это был акт политического отчаяния, и он привел к власти ряд подлинно радикальных фигур, включая вышеупомянутого Смотрича и Итамара Бен-Гвира, которые десятилетиями обещали вырвать Западный берег и сектор Газа из рук арабов. Всего двумя месяцами ранее, как говорится в новостных сообщениях, Нетаньяху отказался выступать на одной сцене с Бен-Гвиром, который был неоднократно судим за поддержку террористических организаций, а в 1995 году выступил перед телекамерами с неясными угрозами в адрес Ицхака Рабина, убитого несколько недель спустя израильским студентом по имени Игаль Амир (Yigal Amir).

И вот Бен-Гвир стал министром национальной безопасности Израиля, а Смотрич — министром финансов и фактическим куратором основной деятельности израильского правительства на Западном берегу. В декабре 2022 года, за день до приведения нового правительства к присяге, Нетаньяху опубликовал список целей и приоритетов нового кабинета, включая четкое заявление о том, что путеводной звездой отныне служит националистическая идеология его новообретенных союзников. "Еврейский народ, — говорилось в нем, — имеет исключительное и неотъемлемое право на все части Земли Израильской".

Через два месяца после этого двое израильских поселенцев были убиты в результате нападения боевиков ХАМАС возле Хувары, города на Западном берегу. Громкие призывы к возмездию, столь частые после палестинских террористических атак, теперь зазвучали уже изнутри нового правительства Нетаньяху. Так, Смотрич заявил, что деревню Хувара надо "стереть с лица земли".

И добавил: "Я убежден, что Государство Израиль обязано это сделать".

<…>

ОТЧЕТ САССОН

<…>

Однако, как и секретный отчет Юдифь Карп десятилетиями ранее, отчет Сассон, обнародованный в марте 2005 года, не оказал практически никакого влияния. Поскольку она получила мандат непосредственно от премьер-министра, Сассон могла полагать, что ее расследование приведет к ликвидации незаконных поселений, метастазы которых распространились по всем палестинским территориям. Но даже Шарон, который занимал высокий пост, оказался бессилен перед машиной, созданной для защиты и расширения поселений на Западном берегу — той самой машиной, которую он помогал создавать.

Все это происходило на фоне одностороннего размежевания с Газой. Шарон, который начал контролировать вывод поселений из Газы в августе 2005 года, стал третьим израильским премьер-министром, поставившим под угрозу мечту израильских поселенцев о Большом Израиле, и эта попытка вызвала жесткое противодействие не только со стороны поселенцев, но и со стороны растущей части политического истеблишмента. Нетаньяху, отработавший свой первый срок на посту премьер-министра с 1996 по 1999 год и ранее голосовавший за размежевание, в знак протеста ушел с поста министра финансов в кабинете Шарона в ожидании нового выдвижения на высший пост.

Сами поселенцы приняли более активные меры. В 2005 году еврейский отдел Службы общей безопасности Израиля получил информацию о заговоре, целью которого было замедлить уход Израиля из Газы путем использования 700 литров бензина для подрыва автомобилей на крупном шоссе. Действуя по наводке, полицейские арестовали шесть человек в центре Израиля. Одним из них был Бецалель Смотрич (Bezalel Smotrich), будущий министр, который курировал дела гражданской администрации на Западном берегу.

Двадцатипятилетнего Смотрича задержали и допрашивали в течение нескольких недель. Ицхак Илан (Yitzhak Ilan), один из офицеров Службы общей безопасности Израиля, присутствовавших на допросе, говорит, что он "молчал как рыба" — "как матерый преступник". По словам Илана, его отпустили без предъявления обвинений, отчасти потому, что в службе знали, что привлечение его к суду может разоблачить ее агентов в еврейских экстремистских группировках, и отчасти потому, что они считали, что Смотрич в любом случае не понесет особого наказания. "Когда мы боролись с палестинским терроризмом, Служба общей безопасности очень хорошо ладила с судами, и мы добивались суровых наказаний, каких только хотели", — говорит он. С еврейскими террористами все было с точностью до наоборот.

Когда Нетаньяху триумфально вернулся на пост премьер-министра в 2009 году, он решил свести на нет отчет Талии Сассон, в котором он и его союзники видели препятствие ускорению поселенческой кампании. Он назначил собственную следственную комиссию во главе с судьей Верховного суда Эдмоном Леви (Edmond Levy), который, как известно, поддерживал поселенцев. Но содержание отчета Леви, завершенного в 2012 году, не только не противоречило выводам Сассон, но и в некотором смысле стало их подкреплением. Высокопоставленные израильские чиновники, как установил комитет, были полностью осведомлены о том, что происходит на территориях, и просто отрицали это из соображений политической целесообразности. Такое поведение, писали они, не подобает "стране, провозгласившей верховенство закона своей целью". А потом пришел Нетаньяху.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Приход к власти крайне правого премьер-министра ничуть не поспособствовал тому, чтобы предотвратить распространение опасных антиправительственных настроений среди израильских поселенцев. Новое поколение каханистов стало действовать еще более радикально и не только против израильских политиков, которые могли им противостоять или недостаточно им покровительствовали, но и в отношении самого понятия демократического израильского государства. Группировка, называющая себя Hilltop Youth ("Молодежь холмов"), выступала за полное уничтожение сионистского государства. Меир Эттингер (Meir Ettinger), названный так в честь своего деда Меира Кахане (Meir Kahane), был одним из лидеров Hilltop Youth, благодаря которому взгляды его деда казались умеренными.

Их целью было разрушение израильских институтов и установление "еврейского правления": помазание на царство, строительство храма на месте иерусалимских мечетей, священных для мусульман всего мира, навязывание религиозного режима всем евреям. Эхуд Ольмерт (Ehud Olmert), занимавший пост премьер-министра Израиля с 2006 по 2009 год, сказал в интервью, что Hilltop Youth "искренне, глубоко и эмоционально верит, что это правильно и нужно для Израиля. Это его спасение. Своего рода гарантия будущего для Израиля".

Бывшая участница организации Hilltop Youth, пожелавшая остаться неизвестной, так как боится, что может пострадать за свои слова, вспоминает, как она и ее друзья использовали незаконное поселение на вершине холма на Западном берегу, из которого они метали камни по палестинским машинам. "Палестинцы тут же вызывали полицию, и мы знали, что у нас есть как минимум 30 минут до ее приезда, если она вообще приедет. А если и приедет, то вряд ли станет кого-то задерживать. Мы делали это десятки раз". Как утверждают в полиции Западного берега, там якобы были заинтересованы в прекращении насилия не меньше. "По молодости я думала, что мне удается перехитрить полицию, потому что я умная. Позже стало понятно, что полицейские либо не пытаются ничего делать, либо у них не хватает на это ума".

Как говорит бывшая участница Hilltop Youth, она начала отходить от дел группировки, когда та начала применять более радикальную тактику и когда Эттингер открыто заговорил об убийствах палестинцев. Она предложила себя в качестве полицейского информатора и во время встречи с сотрудниками полицейской разведки в 2015 году рассказала о планах группировки совершить убийство, чтобы нанести удар всем евреям, которые встанут на пути этой организации. По ее словам, она рассказала полиции, как проводила разведку по домам палестинцев, с тем чтобы выбрать цель. Полицейские могли начать расследование, говорит бывшая участница группировки, но они даже не поинтересовались именами людей, замышлявших нападение.

В 2013 году Эттингер и другие члены молодежной организации Hilltop Youth создали тайную ячейку под названием "Восстание", целью которой было спровоцировать бунт против правительства, которое "мешает нам построить храм, преграждает нам путь к истинному и полному искуплению".

Во время обыска одного из убежищ группировки следователи Службы общей безопасности Израиля обнаружили учредительные документы "Восстания". "Государство Израиль не имеет права на существование, и поэтому мы не обязаны соблюдать его правила игры", — заявляется в одном из них. В документах содержались призывы покончить с государством Израиль, а также ясно давалось понять, что в новом государстве, которое возникнет на его месте, не будет места для неевреев и, в частности, для арабов: "Если эти неевреи не уйдут, то будет дозволено их убивать, не делая различия между женщинами, мужчинами и детьми".

И это были не просто пустые разговоры. Эттингер и его товарищи разработали план, в котором были указаны сроки и действия, которые необходимо предпринять на каждом этапе. Один из членов даже составил учебное пособие с инструкциями о том, как создавать террористические ячейки и сжигать дома. "Чтобы находящиеся в доме люде не сбежали, — советует инструкция, — у входа в дом можно положить шины и поджечь их".

В феврале 2014 года "Восстание" провело первую атаку, взорвав пустой дом в небольшой арабской деревне Сильвад на Западном берегу, а затем совершило еще несколько поджогов, выкорчевывая оливковые рощи и уничтожая палестинские зернохранилища. Члены группировки поджигали мечети, монастыри и церкви, в том числе Церковь Умножения Хлебов и Рыб на берегу Тивериадского озера. Полицейский видел, как Эттингер напал на стадо овец, принадлежащее арабскому пастуху. Он забил камнями овцу, а затем зарезал ее на глазах у пастуха, как позже показал офицер. "Это было шокирующее зрелище, — сказал он. Просто какое-то безумие".

Согласно внутренней служебной записке Службы общей безопасности Израиля группировка "Восстание" определяется как организация, целью которой является "подрыв стабильности Государства Израиль посредством террора и насилия, включая нанесение телесных повреждений и кровопролитие". Нескольких ее членов, в том числе и Эттингера, пытались поместить под административное задержание — мера, которую часто применяют против арабов.

Однако госпрокурор не одобрил запрос. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов зафиксировало 323 случая насилия со стороны израильских поселенцев в отношении палестинцев в 2014 году; в 107 из них палестинцы получили ранения. В следующем году "Восстание" повысило планку насилия, открыто выступая за убийство арабов.

Служба общей безопасности Израиля и полиция установили личность одного из видных участников "Восстания" — Амирама Бен-Улиэля (Amiram Ben-Uliel), установив за ним слежку. Но службе не удалось предотвратить волну насилия, которую он развязал. В ночь на 31 июля 2015 года Бен-Улиэль отправился на убийство в деревню Дума в центре Западного берега реки Иордан. Бен-Улиэль приготовил сумку с двумя бутылками с зажигательной жидкостью, тряпками, зажигалкой, коробком спичек, перчатками и черной аэрозольной краской. Согласно предъявленному ему обвинительному заключению Бен-Улиэль искал дом с явными признаками жизни, подтверждающими, что поджигаемый им объект не заброшен. В конце концов он нашел дом Рихам (Reham) и Саада Давабшех (Sa’ad Dawabsheh), молодых матери и отца. Он открыл окно и бросил в дом бутылку с зажигательной смесью. Сам он после этого скрылся, а в разгоревшемся пожаре родители получили травмы, от которых впоследствии и скончались. Их старший сын, Ахмад, выжил, но 18-месячный малыш, Али, сгорел заживо.

"Сразу было понятно, — говорит Акерман (Akerman), бывший сотрудник Службы общей безопасности Израиля, — что эти дикари перейдут от издевательств над арабами к порче имущества и деревьев и в конце концов начнут убивать людей". Он до сих пор в ярости от того, как служба "справляется" с еврейским терроризмом. "Служба общей безопасности Израиля умеет бороться с такими группировками, применяя чрезвычайные меры, административные задержания и особые методы допроса до тех, пока они не сломаются", — говорит он. Но если при расследовании арабского терроризма служба охотно применяет эти методы, то в отношении евреев она ведет себя более сдержанно. "Такое попустительство вселило уверенность в членов группировки, и они перешли к следующему этапу, начав поджигать мечети и церкви. В итоге, оставшись на свободе, они вошли в Думу и сожгли семью".

Поначалу в Службе общей безопасности Израиля утверждали, что не могут найти убийц, хотя все они должны были находиться под постоянным наблюдением. Когда Бен-Улиэль и другие преступники были наконец арестованы, правые политики выступали с пламенными речами против Службы общей безопасности и встречались с семьями преступников, чтобы выразить им свою поддержку. Бен-Улиэль был приговорен к пожизненному заключению, а Эттингер в итоге получил административный арест, но заразу было уже не остановить. В декабре 2015 года представители Hilltop Youth распространили видео, на котором члены "Восстания" в экстазе танцуют с винтовками и пистолетами, распевая песни о ненависти к арабам. При этом один из них бьет ножом и сжигает фотографию убитого малыша Али Давабшеха. Нетаньяху, в свою очередь, осудил видео, которое, по его словам, раскрывает "истинное лицо группировки, представляющей опасность для израильского общества и безопасности".

АМЕРИКАНСКИЕ ДРУЗЬЯ

Расширение израильских поселений долгое время было раздражающим фактором в отношениях Израиля с Соединенными Штатами, и американские официальные лица на протяжении многих лет старательно предупреждали Нетаньяху как на публичных, так и на частных встречах о том, что он поддерживает опасное предприятие. Но избрание Дональда Трампа в 2016 году положило этому конец. Израильской политикой в новой администрации руководил в основном его зять Джаред Кушнер (Jared Kushner), у которого были давние личные отношения с Нетаньяху, другом его отца, который останавливался в их семейном доме в Нью-Джерси. Трамп, реализуя более широкую региональную программу, которая полностью совпадает с планами самого Нетаньяху, также надеялся разорвать ядерную сделку с Ираном, заключенную Бараком Обамой, и заключить дипломатические пакты между Израилем и арабскими странами, в которых вопрос о создании палестинского государства остался бы нерешенным и подлежащим дальнейшему рассмотрению.

Если и были какие-то вопросы о позиции новой администрации в отношении израильских поселений, то они были сняты, как только Трамп выбрал своего посла в Израиле. Его избранник, Дэвид Фридман (David Friedman), был юристом по вопросам банкротства, который в течение многих лет помогал руководить американской некоммерческой организацией, собравшей миллионы долларов для Бейт-Эля, одного из первых израильских поселений движения "Гуш Эмуним" ("Союз верных") на Западном берегу реки Иордан и места, где вырос и получил образование Бецалель Смотрич. Эта организация, которую также поддерживала и семья Трампа, помогала финансировать школы и другие учреждения в Бейт-Эле. Когда Трамп стал президентом, Фридман назвал оккупацию Израилем палестинских территорий "мнимо" и пошел наперекор давним устоям американской политики, заявив, что "эти поселения являются частью Израиля".

Фридман не стал слушать и предупреждения, регулярно поступавшие от генерал-лейтенанта Марка Шварца, который в 2019 году прибыл в посольство в Иерусалиме, чтобы координировать безопасность между израильским правительством и Палестинской автономией. Профессиональный "зеленый берет", прошедший боевую службу в Афганистане и Ираке и занимавший должность заместителя командующего Объединенным командованием специальных операций — военной оперативной группы, в ведении которой находятся американские войска, Шварц не испытывал недостатка в опыте работы на Ближнем Востоке.

Но его сразу потрясло все происходящее на Западном берегу: израильские поселенцы действовали безнаказанно, полиция практически отсутствовала за пределами их поселений, а израильская армия своими операциями только раздувала пламя напряженности. Шварц вспоминает, как его возмущало то, что он называл тактикой "коллективного наказания", которую применяла армия, вплоть до разрушения домов палестинцев, и которую он считал беспричинной и контрпродуктивной. "Я им так и сказал: “Ребята, профессиональные военные так не поступают”". По мнению Шварца, Западный берег был в некотором роде американским Югом образца 1960-х годов. Однако ситуация в любой момент может стать еще более нестабильной, что приведет к очередной интифаде.

Шварц проявляет дипломатичность, вспоминая о своем общении с Фридманом, который был его боссом. По словам генерала, Фридман был "хорошим слушателем", но когда Шварц высказывал опасения по поводу израильских поселений, тот часто отмахивался, отмечая "отсутствие признательности палестинского народа за то, что американцы делают для них". Шварц также обсуждал свои опасения по поводу насилия со стороны поселенцев непосредственно с чиновниками из Службы общей безопасности Израиля и ЦАХАЛ, но, насколько он понял, Фридман не стал связываться с политическим руководством. "У меня никогда не было повода думать, что он хотя бы раз обсуждал этот вопрос с Нетаньяху".

Фридман смотрит на вещи по-другому. "Полагаю, у меня был гораздо более широкий взгляд на акты насилия в Иудее и Самарии", чем у Шварца, говорит он теперь. "И очевидно, что насилие, исходящее от палестинцев против израильтян, в подавляющем большинстве случаев было более тяжелым". "Меня не волновала "признательность" со стороны палестинцев. Меня беспокоило то, что их руководство поддерживает террор и не желает контролировать насилие", — отметил Фридман. Он отказался обсуждать любые разговоры, которые он вел с израильскими официальными лицами.

Через несколько недель после того, как Трамп проиграл выборы 2020 года, госсекретарь Майк Помпео отправился в Израиль, где сделал несколько подарков Нетаньяху и израильским поселенцам. Он объявил о новых правилах, согласно которым товары, импортируемые в США из районов Западного берега, должны быть помечены надписью "Сделано в Израиле". Он прилетел на вертолете в Псагот, винодельню на Западном берегу реки Иордан, став первым американским госсекретарем, посетившим поселение. Один из крупных акционеров винодельни, семья Фалик (Falic) из Флориды, пожертвовала миллионы на различные проекты в поселениях.

Во время своего обеденного визита Помпео выделил пару минут тому, чтобы оставить запись в гостевой книге винодельни. "Пусть я не буду последним госсекретарем, посетившим эту прекрасную страну", — написал он.

КОАЛИЦИЯ ПОСЕЛЕНЦЕВ

За решимость Биньямина Нетаньяху стать премьер-министром на беспрецедентный шестой срок пришлось заплатить: ценой стал союз с движением, которого он когда-то сторонился, но которое стало частью политического мейнстрима в результате неуклонного дрейфа Израиля вправо. Нетаньяху, который сейчас находится под судом по обвинению во взяточничестве и других коррупционных преступлениях, неоднократно терпел неудачу в попытках сформировать коалицию, после того как большинство партий объявили о нежелании присоединяться к нему. Он лично участвовал в переговорах, чтобы заключить союз с партией "Еврейская сила" Итамара Бен-Гвира (Itamar Ben-Gvir) и партией религиозного сионизма Бецалеля Смотрича, сделав их влиятельнейшими игроками для всех, кто пытался сформировать коалиционное правительство. В ноябре 2022 года ставка оправдалась: получив крайне важную поддержку крайне правых, Нетаньяху вернулся к власти.

Эти двое, пришедшие к власти в результате достигнутых договоренностей, были одними из самых экстремистских фигур, когда-либо занимавших столь высокие посты в израильском кабинете министров. Служба общей безопасности Израиля следила за Бен-Гвиром в годы после убийства Ицхака Рабина, и его арестовывали по нескольким обвинениям, включая подстрекательство к расизму и поддержку террористической организации. По некоторым делам он добился оправдательных приговоров или прекращения дела, но несколько раз был осужден и отсидел в тюрьме. Во время Второй интифады он возглавлял акции протеста, призывая к крайним мерам против арабов, и преследовал израильских политиков, которые, по его мнению, были настроены недостаточно решительно.

Затем Бен-Гвир пошел на радикальные перемены: он поступил на юридический факультет. Кроме того, он устроился помощником Михаэля Бен-Ари (Michael Ben-Ari), депутата кнессета от партии "Национальный союз", в которой было много последователей движения "Ках". В 2011 году, после долгих судебных тяжб по инкриминируемым ему деяниям, он был принят в адвокатуру. Он сменил прическу и одежду, чтобы выглядеть более респектабельно, и приступил к внутренней работе, заявив однажды, что представляет интересы "солдат и гражданских лиц, попавших в юридические путы из-за ситуации с безопасностью в Израиле". Нетаньяху назначил его министром национальной безопасности, в ведении которого находится полиция.

Смотрич стал заниматься общественной деятельностью после того, как в 2005 году был арестован Службой общей безопасности Израиля по обвинению в заговоре с целью блокирования дорог, чтобы остановить вывод израильских войск из Газы. Он сделал еврейский отдел Службы общей безопасности частой мишенью для критики, жалуясь, что та тратит время и деньги на расследование преступлений, совершенных евреями, в то время как настоящими террористами были палестинцы. Его ультраправые союзники иногда называли еврейский отдел "хамахлака хайехудит" — так на иврите называлось подразделение гестапо, которое занималось исполнением так называемого окончательного решения [еврейского вопроса] Гитлера.

В 2015 году, участвуя в предвыборной кампании за место в кнессете, Смотрич заявил, что "каждый шекель, вложенный в этот отдел, — это минус шекель из суммы, направляемой на спасение жизней и борьбу с реальным терроризмом". Семь лет спустя Нетаньяху сделал его одновременно министром финансов и министром обороны, отвечающим за гражданские дела на Западном берегу, и постоянно добивался от военных захвата власти на этой территории. В рамках коалиционного соглашения с Нетаньяху Смотрич теперь имеет право назначать одного из главных административных игроков на Западном берегу, обеспечивающего надзор за строительством дорог и соблюдением законов о строительстве. Выборы 2022 года также привели в кнессет и Ави Маоза (Avi Maoz) — бывшего чиновника министерства жилищного строительства, которого Талия Сассон (Talia Sasson) однажды назвала тайной рукой израильского правительства, поддерживающей незаконные поселения. С тех пор Маоз вступил в ультраправую партию "Ноам", используя ее как платформу для проведения расистской и гомофобной политики. И он никогда не забывал и не прощал Сассон. В "Международный день борьбы с коррупцией" в 2022 году Маоз вышел на трибуну кнессета и осудил доклад Сассон, составленный ею почти два десятилетия назад, заявив, что он был написан "с ненавистью к израильским поселениям и желанием навредить им". По его словам, это "государственная коррупция высшего порядка, за которую такие люди, как Талия Сассон, должны быть привлечены к ответственности".

Через несколько дней после вступления в должность Бен-Гвир приказал полиции убрать палестинские флаги из общественных мест в Израиле, заявив, что они "подстрекают и поощряют терроризм". Смотрич, со своей стороны, отдал приказ о резком сокращении выплат Палестинской администрации — шаг, который заставил Службу общей безопасности Израиля и ЦАХАЛ выразить обеспокоенность тем, что эти сокращения помешают собственным усилиям Палестинской администрации по поддержанию порядка и предотвращению палестинского терроризма.

Через несколько недель после приведения к присяге нового кабинета министров отделение ЦАХАЛ в Иудее и Самарии распространило обучающий видеоролик среди солдат сухопутного подразделения, которое вот-вот должно было быть развернуто на Западном берегу. На видео под названием "Оперативная задача: фермы" израильские поселенцы были изображены как мирные фермеры, ведущие пастушеский образ жизни, пасущие коз, овец и коров в опасных условиях. Незаконные поселения, число которых растет по всему Западному берегу, представляют собой "небольшие изолированные поселения, в каждом из которых проживает горстка людей; оружие есть лишь у некоторых из них, а то и вовсе ни у кого нет, а средства обороны скудны или вообще отсутствуют".

Согласно видеозаписи именно поселенцы находятся под постоянной угрозой нападения, будь то "проникновение террориста на ферму, нападение на пастуха на пастбище, поджог" или "уничтожение имущества" — угрозы, от которых их должны защищать солдаты ЦАХАЛ. Командиры армейских рот, охраняющих каждую ферму, должны, как говорится в видеоролике, "держать связь с лицом, отвечающим за безопасность"; солдатам и офицерам рекомендуется поддерживать тесные отношения с поселенцами. Неформальное общение, говорят зрителям в ролике, гораздо важнее формального.

В видеоролике рассматриваются многие аспекты безопасности, но не затрагивается вопрос законности. Когда мы спросили командира подразделения, подготовившего это видео, бригадного генерала Ави Блута (Avi Bluth), почему ЦАХАЛ продвигает военную поддержку поселений, которые по израильским законам являются незаконными, тот прямо заявил, что в действительности фермы были законными, и предложил организовать для нас экскурсию по некоторым из них. Позже представитель армии извинился за высказывания генерала, признал, что фермы были незаконными, и объявил, что ЦАХАЛ больше не будет распространять этот ролик. Несмотря на это, в мае нынешнего года Блут был назначен главой Центрального командования Израиля, отвечающего за все израильские войска в центральной части Израиля и на Западном берегу.

В августе Блут сменит генерал-майора Йехуду Фукса, который в последние месяцы своего руководства Западным берегом стал свидетелем почти полного развала правоохранительных органов в районе своего подчинения. В конце октября Фукс написал письмо своему руководству — начальнику военного штаба Израиля, — в котором заявил, что всплеск еврейского терроризма, осуществляемый в отместку за теракты 7 октября, "может поджечь Западный берег". При том, что ЦАХАЛ является высшим органом безопасности на Западном берегу, высшее военное командование возложило вину непосредственно на полицию, которая в конечном счете подчиняется Бен-Гвиру. Фукс заявил, что он создал специальную оперативную группу для борьбы с еврейским терроризмом, но расследование и арест преступников "полностью в руках израильской полиции".

И, как он написал, она не выполняет свою работу.

<…>

Американским официальным лицам сильно не нравится, когда им задают вопрос о том, не являются ли действия правительства США просто символическими мерами, предпринимаемыми измученным американским президентом, который теряет поддержку своей политики в отношении Израиля у себя на родине. Они говорят, что это не положит конец насилию, но это сигнал правительству Нетаньяху о позиции Соединенных Штатов: Западный берег может взорваться и стать очередным фронтом расширяющейся региональной войны на Ближнем Востоке, которая началась 7 октября 2023 года.

Но война может быть просто целью. Как заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, по его мнению, многие представители ультраправых сил в Израиле "хотят войны". "Они хотят интифады, — говорит он, — потому что это окончательное доказательство того, что нет никакого способа заключить мир с палестинцами. Существует только один путь вперед — уничтожить их всех".

Авторы статьи: Ронен Бергман (Ronen Bergman) и Марк Маццетти (Mark Mazzetti)

https://inosmi.ru/20240519/izrail-268911317.html – полностью по ссылке

—