 

В тайге нашли пожилого отшельника, похожего на Егора Летова

13.06.2024, 19:33, Разное
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В Томской области музыкальные журналисты обнаружили отшельника, похожего на музыканта Игоря Фёдоровича Летова. Ранее считалось, что он умер в 2008 году, однако окончательно опровергнуть эту версию пока не удалось.

В близких кругах Летова давно ходили слухи о том, что на самом деле он уехал в другой регион и живёт в тайге. Журналисты омского рок-журнала HeavyOmsk Николай Баринцев и Анастасия Медведева в течение 15 лет собирали всю информацию на этот счёт и в конце концов отправились в экспедицию.

«По одной из версий КГБ СССР сохранилось как тайная организация и преследовало Егора (такое имя музыкант выбрал себе сам, но так это и не оформил официально – прим.) – именно поэтому он и решил инсценировать смерть», – говорится в публикации журнала.

Исследователи получили координаты нынешнего места проживания Летова от анонимного доброжелателя. В этом месте они действительно обнаружили избу, расположенную в тайге, в двух километрах от ближайшей деревни. По рассказам местных жителей, с этой стороны периодически доносилось «жуткое бренчание на гитаре». Другие говорили, что в избе живёт мужчина лет шестидесяти, который принципиально не слушает радио, не пользуется гаджетами, а к людям заявляется раз в год и только чтобы пополнить запасы продуктов.

«На третий день пребывания в деревне мы решились нанести визит отшельнику, который зарос настолько, что опознать в нём можно было не только Летова, но и кого угодно ещё, хоть президента Ельцина. Он сразу спросил нас, что мы здесь забыли – и это если выражаться очень цензурно. Мы ответили: ищем Егора Летова и хотим рассказать ему обо всём, что случилось в России и мире за время его отшельничества. Тогда мужчина молча вернулся в избу, а через несколько секунд вышел оттуда с ружьём и начал стрелять. Лишь чудом нам удалось спастись бегством», – рассказали Баринцев и Медведева.

Статьёй в журнале заинтересовались правоохранительные органы и местные чиновники – они намеревались проверить, есть ли у отшельника документы на недвижимость, платит ли он налоги и зарегистрировал ли ружьё. Однако когда по указанным координатам приехал УАЗ-469 с госслужащими, оказалось, что изба сгорела, причём в ней на этот момент никого не было. Служебные собаки не смогли взять след человека, жившего в тайге.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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