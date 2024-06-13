 

Шесть «хромых уток» и Джорджа Мелони — Politico о саммите G7 в Италии

13.06.2024, 18:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Саммит G7 в Италии представляет собой, возможно, самую слабую встречу лидеров, которую группа собирала за последние годы, пишет Politico. Из всех участников лишь итальянский премьер Джоржда Мелони в политическом плане чувствует себя уверенно.


AP

Встреча лидеров G7 в Италии на этой неделе больше похожа на прощальный ужин, чем на демонстрацию западной мощи, пишет Politico. Шесть «хромых уток» и Джорджа Мелони — так описывает издание этот саммит.

На фоне продолжающегося конфликта на Украине и полыхающего Ближнего Востока крайне правые партии штурмуют центры власти в Европе, и демократическому миру срочно необходимо увидеть на этой неделе сильное лидерство со стороны G7.

«Мечтайте», — иронично отмечает издание.

Саммит G7 на юге Италии представляет собой, возможно, самую слабую встречу лидеров, которую группа собирала за последние годы. Большинство присутствующих отвлечены выборами или внутренними кризисами и отчаянно цепляются за власть.

Так, лидеры Франции и Британии Эммануэль Макрон и Риши Сунак соответственно проводят досрочные избирательные кампании, которые они объявили в качестве последней попытки вернуть утраченные позиции.

Канцлер Германии Олаф Шольц в прошлые выходные был унижен ультраправыми националистами на выборах в Европарламент и вскоре может лишиться своего поста.

Джастин Трюдо, на протяжении девяти лет занимавший пост премьера Канады, открыто говорит об уходе со своей «сумасшедшей» работы.

Японский премьер Фумио Кисида демонстрирует самые низкие личные рейтинги в преддверии намеченных на конец этого года внутрипартийных выборов.

Джо Байден после обвинительного вердикта его сыну также оказался перед серьёзной угрозой проиграть грядущие президентские выборы Дональду Трампу.

И лишь итальянский премьер Джорджа Мелони, напротив, не перестаёт побеждать.


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