Жителя Тюмени отправили на месяц в СИЗО из-за футболки с надписью PRIDE

В Тюмени суд арестовал на месяц 21-летнего местного жителя за футболку с надписью PRIDE. Его обвинили в пропаганде запрещённой экстремистской организации по доносу местного общественника и депутата Валентина Милюкова.

Очевидцы рассказали, что Милюков преследовал молодого человека на своём автомобиле, затем у них состоялся непродолжительный разговор, в ходе которого предполагаемый экстремист в чём-то отказал депутату, причём сделал это в эмоциональной и категорической форме. Вскоре общественник обратился в органы и опубликовал в соцсетях фото молодого человека.

По мнению Милюкова, горожанин на снимке «явно пропагандирует запрещённую в России организацию и наверняка сам в неё входит».

– Не удивлюсь, если он посещает засекреченный клуб гомосексуалистов на улице Гагарина. Требую от правоохранительных органов проверить и покарать злоумышленника, защитить наших детей и само существование нашего народа, – написал активист.

Сам арестованный пока отпирается – он отрицает свою вину, утверждает, что футболку ему подарила бабушка, а надпись на ней в переводе с английского обозначает «Гордость». В свою очередь бабушка подозреваемого заявила журналистам, что «нормальные люди таким не гордятся».

– Я человек пожилой, в этом всём не понимаю ничего и моей вины тут нет. Купила эту майку на рынке, подарила, не разобравшись, а он и рад. Хотя он-то молодой, должен понимать, что носит. Пусть с ним теперь в тюрьме разбираются, меня впутывать не надо, – сказала она местному телевидению.

—