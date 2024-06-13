 

Жителя Тюмени отправили на месяц в СИЗО из-за футболки с надписью PRIDE

13.06.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Тюмени суд арестовал на месяц 21-летнего местного жителя за футболку с надписью PRIDE. Его обвинили в пропаганде запрещённой экстремистской организации по доносу местного общественника и депутата Валентина Милюкова.

Очевидцы рассказали, что Милюков преследовал молодого человека на своём автомобиле, затем у них состоялся непродолжительный разговор, в ходе которого предполагаемый экстремист в чём-то отказал депутату, причём сделал это в эмоциональной и категорической форме. Вскоре общественник обратился в органы и опубликовал в соцсетях фото молодого человека.

По мнению Милюкова, горожанин на снимке «явно пропагандирует запрещённую в России организацию и наверняка сам в неё входит».

– Не удивлюсь, если он посещает засекреченный клуб гомосексуалистов на улице Гагарина. Требую от правоохранительных органов проверить и покарать злоумышленника, защитить наших детей и само существование нашего народа, – написал активист.

Сам арестованный пока отпирается – он отрицает свою вину, утверждает, что футболку ему подарила бабушка, а надпись на ней в переводе с английского обозначает «Гордость». В свою очередь бабушка подозреваемого заявила журналистам, что «нормальные люди таким не гордятся».

– Я человек пожилой, в этом всём не понимаю ничего и моей вины тут нет. Купила эту майку на рынке, подарила, не разобравшись, а он и рад. Хотя он-то молодой, должен понимать, что носит. Пусть с ним теперь в тюрьме разбираются, меня впутывать не надо, – сказала она местному телевидению.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / С розой, морковью, куркумой и не только: рецепты домашних масок от морщин вокруг глаз

14.06 / Владельцу строительного магазина, торгующего болгарками, присвоили статус иноагента

14.06 / В сети набирают популярность игры, в которых криптомонеты надо сажать на волшебном поле и искать под напёрстками

14.06 / Samsung привлекает разработчика Siri из Apple для улучшения голосового помощника Bixby

14.06 / Греф объявлен персоной нон грата во всех такси России

14.06 / Мнение: Комфортные дома дореволюционных рабочих

14.06 / Доктор рассказал, почему могут неметь конечности у женщин

14.06 / Тигровые комары захватывают Европу и проникают в Россию

14.06 / Нефролог рассказал, как не получить воспаление почек летом

14.06 / Продажи новых iPad Pro и iPad Air у МТС превысили ожидания в три раза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика