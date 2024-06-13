Хирург: жалобы на боли после еды помогли выявить у женщины рак

56-летняя жительница обратилась к хирургу Денису Панюшкину, жалуясь на дискомфорт и боли после еды. Она уже посетила терапевта, но проблема не ушла. Хирург, услышав её жалобы на тяжесть в правом боку после приема пищи, решил провести дополнительные исследования.

Анализы крови подтвердили низкие показатели эритроцитов и гемоглобина, а пациентка отметила непривычную слабость и усталость. Врач направил женщину на фиброколоноскопию, результаты которой подтвердили наличие опухоли купола слепой кишки — аденокарциному.

Благодаря своевременному выявлению заболевания и отсутствию метастазов удалось провести радикальную онкологическую операцию. После нее и планового удаления желчного пузыря пациентка почувствовала облегчение. Сейчас у неё нет ни слабости, ни боли в животе.

Хирург Панюшкин подчеркнул важность своевременного обращения к врачу для выявления подобных опасных заболеваний. Спасение жизни пациентки стало результатом своевременных медицинских исследований.