 

Хирург: жалобы на боли после еды помогли выявить у женщины рак

13.06.2024, 15:24, Разное
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56-летняя жительница обратилась к хирургу Денису Панюшкину, жалуясь на дискомфорт и боли после еды. Она уже посетила терапевта, но проблема не ушла. Хирург, услышав её жалобы на тяжесть в правом боку после приема пищи, решил провести дополнительные исследования.

Анализы крови подтвердили низкие показатели эритроцитов и гемоглобина, а пациентка отметила непривычную слабость и усталость. Врач направил женщину на фиброколоноскопию, результаты которой подтвердили наличие опухоли купола слепой кишки — аденокарциному.

Благодаря своевременному выявлению заболевания и отсутствию метастазов удалось провести радикальную онкологическую операцию. После нее и планового удаления желчного пузыря пациентка почувствовала облегчение. Сейчас у неё нет ни слабости, ни боли в животе.

Хирург Панюшкин подчеркнул важность своевременного обращения к врачу для выявления подобных опасных заболеваний. Спасение жизни пациентки стало результатом своевременных медицинских исследований.


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