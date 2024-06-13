 

В ФНС напомнили о необходимости заплатить налог на доходы, полученные в игре Hamster Kombat

13.06.2024, 15:33, Разное
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На сайте Федеральной налоговой службы опубликовано разъяснение для россиян, которые планируют заработать в онлайн-игре Hamster Kombat – полученная за клики по хомяку прибыль облагается налогом по ставке 13 процентов.

В ведомстве призвали граждан самостоятельно включить свои криптовалютные активы в ежегодную декларацию, в противном случае они могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

– Мы рассматриваем эти активы как ликвидные, так как они могут в перспективе быть реализованы на рынке. В связи с этим напоминаем, что они должны быть отражены в декларациях граждан наряду с другими доходами, – говорится в документе, опубликованном сайте ФНС.

Согласно предварительным оценкам, только в 2024 году благодаря криптоинвесторам российский бюджет пополнится минимум на 100 миллиардов рублей.

– Нюанс в том, что доходы граждане получают в криптовалюте, а государству отдают в рублях по рыночному курсу. Учитывая, что в цифровых активах у граждан хранится около триллиона рублей и эта цифра растёт, то в этом году сумма отчислений составит порядка 130 миллиардов рублей, – прогнозируют аналитики.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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