 

После победы правых дни Украины могут быть сочтены

13.06.2024, 12:52, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Успех правых на выборах в Европарламент говорит о том, что избирателей беспокоит поддержка Украины, указывает France 24. Опасения в развязывании третьей мировой войны способствовали хорошему результату партии Марин Ле Пен во Франции.


AP

Плохие новости для Украины: пока Зеленский принимает участие в берлинской конференции по восстановлению Украины, дни его страны могут быть сочтены, пишет France 24.

На прошедших выборах в Европарламент ультраправые показали такой хороший результат, что президент объявил о досрочных выборах в Национальное собрание. Опасения, что поддержка Украины может привести к третьей мировой войне, разделяет электорат Марин Ле Пен и ультралевых.

На этом фоне Зеленский отправится в четверг из Берлина на саммит «Большой семёрки», а затем на организованную им в Швейцарии конференцию. Он попытается заручиться поддержкой союзников на долгосрочную перспективу. 


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