Стримы из русской бани должны запустить в Китае уже в этом месяце

В ближайшие дни жители Китая получат возможность насладиться онлайн-трансляциями из традиционной русской бани. Согласно заключенному договору между китайской стриминговой платформой и российскими предпринимателями, трансляция будет вестись из парной в Санкт-Петербурге.

Камеры для стримов уже установлены, а китайская сторона провела инспекцию объекта, пишет Life, ссылаясь на информацию из Telegram-канала Shot. Российским гражданам предлагается бесплатное посещение бани, с условием выступления “моделями” для китайской аудитории. На стрим-платформе в Китае зарегистрировано более 30 миллионов пользователей, готовых к старту нового шоу.

Предприниматель из Санкт-Петербурга, один из инициаторов проекта, отмечает, что запуск стрима из русской бани ожидается уже в этом месяце. Он также подчеркивает, что миллионы китайцев будут наблюдать за настоящими русскими мужчинами и красивыми девушками, отдыхающими в купальниках. Бизнесмены рассчитывают на успешную монетизацию проекта благодаря донатам из Китая.