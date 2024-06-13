 

Стримы из русской бани должны запустить в Китае уже в этом месяце

13.06.2024, 12:25, Разное
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В ближайшие дни жители Китая получат возможность насладиться онлайн-трансляциями из традиционной русской бани. Согласно заключенному договору между китайской стриминговой платформой и российскими предпринимателями, трансляция будет вестись из парной в Санкт-Петербурге.

Камеры для стримов уже установлены, а китайская сторона провела инспекцию объекта, пишет Life, ссылаясь на информацию из Telegram-канала Shot. Российским гражданам предлагается бесплатное посещение бани, с условием выступления “моделями” для китайской аудитории. На стрим-платформе в Китае зарегистрировано более 30 миллионов пользователей, готовых к старту нового шоу.

Предприниматель из Санкт-Петербурга, один из инициаторов проекта, отмечает, что запуск стрима из русской бани ожидается уже в этом месяце. Он также подчеркивает, что миллионы китайцев будут наблюдать за настоящими русскими мужчинами и красивыми девушками, отдыхающими в купальниках. Бизнесмены рассчитывают на успешную монетизацию проекта благодаря донатам из Китая.


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