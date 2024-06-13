 

Госдума поддержала в первом чтении закон об ответственности за оскорбление патриотических чувств

13.06.2024, 11:33, Разное
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Вскоре уголовный кодекс Российской Федерации может пополниться новой статьёй – Государственная дума поддержала в первом чтении законопроект об ответственности за оскорбление патриотических чувств.

Война в УкраинеНовая статья будет носить название «Нарушение права на свободу проявления патриотической позиции и гражданственности». Согласно первому же её пункту, действия, совершённые с целью оскорбления патриотических чувств граждан Российской Федерации и соотечественников за рубежом, наказываются обязательными работами на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок. Если действия были публичными, максимальный срок составляет уже три года.

Закон совместно разработали комиссии ГД по защите Конституции и расследованию случаев иностранного вмешательства. В пояснительной записке говорится, что «в условиях нарастающих внешних вызовов более недопустима безнаказанность антипатриотической позиции или любых критических выпадов в адрес патриотов».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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