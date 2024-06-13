 

Мнение «аналитика»: О подвиге Юли Латыниной (иноагента)… Всю Украину сделала?

13.06.2024, 10:40, Разное
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Читаю страдания Алексея «Люси» Арестовича по российской журналистке-иноагенту Юлиии Латыниной. «Юлию Латынину можно поздравить с блестящей победой», — утверждает он. И выдаёт базу: «Она сумела показать, что малоросс – существо истеричное, визгливое, и насквозь лживое и — рабское. Восходящий тренд получил фиксацию, большая часть общества добровольно признала себя опущенными, а г-жу Латынину — госпожой».

Ну и дальше не менее эпично:

«Дебаты попали на удобный момент: россияне давят на фронте, выносят энергетику, у нас проблемы с мобилизацией, экономикой, свободами, перспективами, реальных побед нет, дайте хоть нереальные. Такими темпами зимой дебаты с россиянами будут выглядеть так:
[Украинский] «патриот» будет сидеть перед портретом Латыниной при лучинке, показывать ей дулю и кричать, кричать, кричать с выпученными глазами:
Мы вас сделали!

Нет, ребята, она вас сделала. Вы зафиксировали свою вторичность по отношению к ней в качестве национальной идеи. За «Мы – не вы, мы другие» нужно уметь показать, какие вы?

У Латыниной есть идея, концепция, вектор. Они могут быть трижды неприемлемыми, трижды травмирующими, семижды неправыми, но они есть.

А у вас – нет.

Латынина доказала тщету украинской идеи, ее отсутствие. Пустоту, которая пытается оттолкнуться от России. И то, что эта пустота зафиксирована как «чаяния народа» показывает, что и вместо (изрядной части) народа у нас — пустое место

Страна сумасшедших… Сотни тысяч убитых – цена вашей глупости и бездарности.

А сколько ещё?».

И действительно — сколько ещё?

Но главное: что случилось?

С чего такой шум?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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