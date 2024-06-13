В iOS 18 появились предупреждения о медленной зарядке

В последнем обновлении операционной системы iOS 18 появилась интересная функция, о которой пишет издание MacRumors. Теперь в разделе настроек под названием “Аккумулятор” появился новый цвет полос – оранжевый. Этот цвет будет указывать на медленную зарядку iPhone от старого блока питания.

В последнем обновлении операционной системы iOS 18 появилась интересная функция, о которой пишет издание MacRumors. Теперь в разделе настроек под названием “Аккумулятор” появился новый цвет полос – оранжевый. Этот цвет будет указывать на медленную зарядку iPhone от старого блока питания.

Новый индикатор будет отображать все сеансы зарядки, когда телефон подключался к источнику тока, выдающему мощность 5 ватт и менее. Это изменение призвано облегчить восприятие информации о зарядке для тех пользователей, кто не особенно разбирается в технических деталях.

Возможно, что данное обновление будет стимулировать пользователей приобретать оригинальные аксессуары у Apple. Ведь без сертификации MagSafe ни одна зарядка не сможет обеспечить iPhone более 7,5 ватт мощности.

Операционная система iOS 18 была представлена 10 июня на конференции WWDC 2024. Релиз платформы запланирован на осень, с выходом серии iPhone 16.