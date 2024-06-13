Беловежскую пущу в очередной раз сожгли неизвестные вандалы

Милиция Гродненской области ищет вандалов, устроивших пожар на территории Беловежской пущи, погубивший порядка 40 гектаров реликтового леса. Ранее преступники таким образом «отмечали» распад СССР в 2012, 2014 и 2017 годах.

По предположению следствия, мотивы поджигателей связаны с их ненавистью к современным независимым государствам, образовавшимся после распада СССР. Поджоги приурочивались ими ко Дню России, ко Дню независимости Республики Беларусь и к годовщине Великой Октябрьской революции. Возможна также связь с экстремистским движением «Граждане СССР», чьи представители неоднократно высказывались о необходимости «сжечь Беловежскую пущу и посыпать землю там солью».

В этот раз мечты экстремистов оказались близки к осуществлению: пожар уничтожил здание госдачи, на которой было подписано историческое соглашение о распаде СССР, а также расположенный неподалёку ликёро-водочный магазин, где лидеры постсоветских государств приобретали горячительные напитки во время переговоров.

– Конечно, многие у нас ненавидят Беловежскую пущу и подписанные в ней документы, – признаёт капитан милиции Антон Самгин. – Однако действия вандалов губят реликтовые деревья, занесённые в Красную книгу. Этого, конечно, допускать было нельзя. Мы призываем противников распада СССР впредь не совершать столь безрассудных действий, от которых страдает окружающая среда. Вот если вы бы просто этот вино-водочный магазин сожгли, то вам бы за это народ только спасибо сказал, а так – пойдёте по статье.

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