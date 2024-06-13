 

Вышел игровой QLED-телевизор с разрешением 4K и частотой 144 Гц

13.06.2024, 9:10, Разное
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Компания Hisense представила новый QLED-телевизор E7NQ Pro, созданный специально для геймеров. Об этом пишет портал NotebookCheck.

Телевизор Hisense E7NQ Pro оснащен QLED-матрицей с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц, которая в игровом режиме может достигать 144 Гц. Это значительно превосходит стандартные 60 Гц, предлагаемые большинством моделей. Среди ключевых характеристик также следует отметить поддержку функции локального затемнения, пиковую яркость до 800 нит и режим Filmmaker Mode, обеспечивающий точную передачу цветов.

Телевизор поддерживает технологии Dolby Vision IQ, HDR10+ и HLG, а также специальный игровой режим Game Mode Pro с функциями ALLM, MEMC, VRR и AMD FreeSync Premium. Звуковая система состоит из 2,1-канальных динамиков мощностью 40 Вт, совместимых с технологиями Dolby Atmos и DTS:X.

Управление телевизором осуществляется через фирменную операционную систему Vidaa, которая поддерживает установку сторонних приложений.

Hisense E7NQ Pro доступен в четырех размерах от 55 до 85 дюймов и предлагается на европейском рынке по цене от €999 (примерно 95,6 тыс. рублей) и выше.


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