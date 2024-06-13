Как маленькие дети переживают околосмертный опыт?

Истории об околосмертных переживаниях в последние годы все чаще появляются в СМИ, однако их герои в подавляющем большинстве взрослые люди. Те, которые могут описать, что ощущали и видели.

Но с детьми все куда сложнее, потому что они нередко воспринимают все это как должное и рассказывают о том, что видели лишь позже и то при случайных обстоятельствах.

В медицинском журнале Critical Care Medicine был описан случай, когда шестимесячный младенец попал в больницу и едва не погиб. К счастью, его сумели спасти. А три года спустя умерла его бабушка и когда родители сказали ему об этом, мальчик спокойно спросила “Она полетела через туннель к Богу”?

С этим ребенком никогда не разговаривали об околосмертном опыте, в котором полет через некий темный туннель упоминается практически каждым, кто пережил это, и его родители уверены, что он просто сам испытал подобное, когда был в состоянии клинической смерти в больнице.

Другие маленькие дети тоже рассказывают похожие вещи.

4-летний Том из Берлина попал в больницу с закупоркой кишечника. Состояние ребенка было таким опасным, что он едва не умер во время операции и с осложнениями поправлялся после. Вскоре после выздоровления папа Тома спросил сына, куда он хочет пойти погулять и тот ответил “В тот парк”. “В какой?”, спросил его отец. И мальчик сказал:

“В тот, куда я прошел через туннель, когда лежал в больнице. Там был парк со множеством детей и качелями. Он был окружен белым забором. Когда я полез через забор, человек остановил меня и сказал, что мне туда пока нельзя, и он отправил меня обратно в туннель и я снова оказался в больнице”.

Чаще всего околосмертные видения детей содержат одни и те же повторяющиеся компоненты: туннель, яркий свет, встреча с покойными родственниками, видение прекрасного сада или парка, приближение к какой-то ограде, после чего кто-то говорит им, что им туда еще рано, и возвращение обратно.

И очень часто дети рассказывают о том, что они пережили ощущение великого счастья и последующее возвращение оттуда в “обычный мир” иногда действует на них очень угнетающе.

По словам доктора Филлис Мари Этуотер, которая собрала более сотни подобных детских историй об околосмертном опыте, некоторые дети были настолько шокированы возвращением из “вечного блаженства” в реальность, что впоследствии даже пытались покончить с собой, чтобы снова вернуться туда.

Также были дети, которым после полета через туннель и появления в саду был представлен выбор, вернуться ли назад или пойти дальше. И они выбирали первое. Но в основном потому, что боялись огорчить своих родителей.

Если же ребенок был уже в сознательном возрасте, то есть школьник, то он нередко возвращался обратно потому, что ему надо было что-то выполнить в реальной жизни.

33-летняя Наташа из Кардифа родилась абсолютно глухой, а в возрасте 9 лет тяжело заболела коклюшем. Ее состояние было таким опасным, что врач сказал, что она может не пережить ночь. И в ту ночь девочка проснулась от яркого света, который лился в комнату через щели по краям двери.

“Я могла слышать, как кто-то зовет меня по имени, хотя я абсолютно глухая. Я встала, чтобы посмотреть, что это за свет, и, обернувшись, увидела, что я все еще лежу в постели, сплю (увидела свое тело со стороны).

Затем я оказалась в какой-то комнате и поняла, что за моей спиной кто-то стоит. Он положил руку мне на плечо, но сказал не оборачиваться. Он сказал, что мне придется вернуться обратно, потому что я важна и у меня есть дело, которую нужно выполнить”.

Наташа пережила ту ночь и со следующего дня пошла на поправку. Но она долго боялась рассказывать родителям о том, что видела тогда. Она думала, что ее примут за сумасшедшую.

Этот опыт остался с нею на всю жизнь, и, хотя она не особо религиозна, она говорит, что это придало ей внутренней силы и веры в себя. “Как будто я нахожусь здесь не просто так”.

Многие дети, как и Наташа, бояться рассказать о своем околосмертном опыте, считая, что их назовут лгунами или ненормальными, но другие не рассказывают потому, что думают, что это в порядке вещей и происходит со всеми. Только когда они вырастают, они понимают, что пережили что-то очень необычное.

Еще в 1980-х годах доктор Мелвин Морс, работавший в американской больнице в отделении интенсивной терапии для детей, начал собирать случаи околосмертных переживаний у детей. Он встречался с такими детьми неоднократно, чтобы понять, как изменилась их жизнь после.

Он наблюдал 30 таких детей, переживших клиническую смерть из-за остановки сердца, и 10 лет спустя после пережитого ими опыта выяснил, что все тридцать отлично учатся в школе, они психически устойчивы, счастливы, у них хорошо развита эмпатия (сочувствие) и ни один не пристрастился к наркотикам или алкоголю.

По словам доктора Этуотер, которая тоже наблюдала таких детей спустя годы, у них как правило возникают более длительные отношения с партнером во взрослой жизни. При этом, по какой-то неясной причине, многие люди, пережившие околосмертный опыт во взрослом состоянии, часто затем разводятся со своими половинками.

Также у детей, переживших околосмертный опыт, нередко возникает чувствительность к свету и звукам, а их кровяное давление было более низким, чем среднее. Многие во взрослом состоянии начинали считать себя высокодуховными личностями, при этом отделяя духовность от той религии, в которой были воспитаны.

В некоторых случаях такие дети начинали задавать священникам разные “неудобные вопросы”, на которые те не смогли ответить.