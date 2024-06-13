 

В Колорадо из окна поезда сняли на видео снежного человека (йетти)

13.06.2024, 6:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Путешествие на поезде через живописные горы Сан-Хуан между Сильвертоном и Дуранго (США) стало для одной семьи удивительным приключением, когда они случайно запечатлели нечто странное.

В выходной день, когда Шеннон Паркер и ее муж ехали на поезде через гору Сан-Хуан, они не ожидали встретить ничего, кроме живописных видов и разгуливающих лосей. Но судьба преподнесла им нечто совершенно необычное.

– Когда я увидел это, мы хотели снять лося, – рассказал муж Шеннон Стетсон в интервью для Cowboy State Daily. – Он двигался не так, как медведь или что-то еще, что я когда-либо видел.

Опишем встречу поближе: во время путешествия по живописному участку маршрута пара заметила на склоне холма странное существо. Другой пассажир, находившийся поблизости, тут же достал свой мобильный телефон и начал снимать всё это на видео.

На видеоролике запечатлелось таинственное существо, которое кажется полностью покрытым светло-каштановыми волосами. Оно не походило ни на медведя, ни на какое-нибудь другое известное животное. Существо двигалось по склону холма, ловко маскируясь в траве.

Но в определенный момент неизвестное существо уселось на корточки и стало наблюдать за проходящим мимо поездом. Судя по всему, оно не даже не пыталось скрыться от наблюдателей.

Видеозапись быстро разлетелась по Сети, став объектом самых горячих дискуссий. Многие пользователи задаются вопросами: действительно ли это свидетельство существования снежного человека, бигфута или какого-либо другого неизвестного существа, или же это лишь тщательно продуманный розыгрыш?

Это вопрос остается без ответа. Все, что мы можем сказать с уверенностью, – это то, что горы Сан-Хуан продолжают таить множество загадок и тайн. Ведь горы всегда были местом, где происходят невероятные приключения и встречи с неизведанными.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / Владельцу строительного магазина, торгующего болгарками, присвоили статус иноагента

14.06 / В сети набирают популярность игры, в которых криптомонеты надо сажать на волшебном поле и искать под напёрстками

14.06 / Samsung привлекает разработчика Siri из Apple для улучшения голосового помощника Bixby

14.06 / Греф объявлен персоной нон грата во всех такси России

14.06 / Мнение: Комфортные дома дореволюционных рабочих

14.06 / Доктор рассказал, почему могут неметь конечности у женщин

14.06 / Тигровые комары захватывают Европу и проникают в Россию

14.06 / Нефролог рассказал, как не получить воспаление почек летом

14.06 / Продажи новых iPad Pro и iPad Air у МТС превысили ожидания в три раза

14.06 / Врач рассказала об опасности резкого падения уровня сахара в крови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика