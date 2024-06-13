В Колорадо из окна поезда сняли на видео снежного человека (йетти)

Путешествие на поезде через живописные горы Сан-Хуан между Сильвертоном и Дуранго (США) стало для одной семьи удивительным приключением, когда они случайно запечатлели нечто странное.

В выходной день, когда Шеннон Паркер и ее муж ехали на поезде через гору Сан-Хуан, они не ожидали встретить ничего, кроме живописных видов и разгуливающих лосей. Но судьба преподнесла им нечто совершенно необычное.

– Когда я увидел это, мы хотели снять лося, – рассказал муж Шеннон Стетсон в интервью для Cowboy State Daily. – Он двигался не так, как медведь или что-то еще, что я когда-либо видел.

Опишем встречу поближе: во время путешествия по живописному участку маршрута пара заметила на склоне холма странное существо. Другой пассажир, находившийся поблизости, тут же достал свой мобильный телефон и начал снимать всё это на видео.

На видеоролике запечатлелось таинственное существо, которое кажется полностью покрытым светло-каштановыми волосами. Оно не походило ни на медведя, ни на какое-нибудь другое известное животное. Существо двигалось по склону холма, ловко маскируясь в траве.

Но в определенный момент неизвестное существо уселось на корточки и стало наблюдать за проходящим мимо поездом. Судя по всему, оно не даже не пыталось скрыться от наблюдателей.

Видеозапись быстро разлетелась по Сети, став объектом самых горячих дискуссий. Многие пользователи задаются вопросами: действительно ли это свидетельство существования снежного человека, бигфута или какого-либо другого неизвестного существа, или же это лишь тщательно продуманный розыгрыш?

Это вопрос остается без ответа. Все, что мы можем сказать с уверенностью, – это то, что горы Сан-Хуан продолжают таить множество загадок и тайн. Ведь горы всегда были местом, где происходят невероятные приключения и встречи с неизведанными.