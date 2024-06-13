 

Мнение «аналитика»: О прогнозисте от Бога… Опять угадал?

13.06.2024, 6:10, Разное
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Интернет помнит всё. И все «запомнили этот твит» без малого два года назад.

Надеюсь, по-украински теперь уже все достаточно свободно читают.

Сможете оценить?

Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк:

И недаром бывший советник Владимира Зеленского Алексей Арестович теперь недоумевает: а это о ком, собственно?

И вот такие — насоветовали от души — так, что теперь и поколениям вперёд не расхлебать?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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