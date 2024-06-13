Мнение «аналитика»: О прогнозисте от Бога… Опять угадал?
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Интернет помнит всё. И все «запомнили этот твит» без малого два года назад.
Надеюсь, по-украински теперь уже все достаточно свободно читают.
Сможете оценить?
Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк:
И недаром бывший советник Владимира Зеленского Алексей Арестович теперь недоумевает: а это о ком, собственно?
И вот такие — насоветовали от души — так, что теперь и поколениям вперёд не расхлебать?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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