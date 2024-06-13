Мнение «аналитика»: О пешках в чужой игре… Кому это надо?

Бывший украинец, бывший одессит и бывший «Русский ориенталист» Игорь Димитриев пишет:

«Прогнозы о скором развале #США, о скором развале России, о том что вот-вот рухнет #Украина не первый раз слышу. Про #Китай тоже. Первый раз узнал о том, что он вот-вот рухнет и у него страшные проблемы в экономике лет 15 назад. За это время был несколько раз в Китае. Скажу прямо на развал это совсем не похоже. А ещё вижу как на выставках и форумах происходящих в разных странах мира китайских производителей за это время становилось все больше и они себя чувствовали все более уверенно.

Потому я стал спокойнее относиться к подобным прогнозам. Рухнет ли #доллар, рухнет ли юань или даже #рубль – утверждать не берусь. Знаю, что нужно заниматься своими делами. Вот китайцы не слушают прогнозы и занимаются развитием производства. Их финансисты похоронили ещё в 2020 году, а они работают. И если произойдет у них кризис, то точно не такой как пророчат.

По поводу отношения китайского руководства тоже кое-что понял. Что им выгодно продолжение российско-украинского конфликта, потому что он отвлекает внимание от Китая. Никакого вторжения в Тайвань не будет, будут долгие манёвры и грозные заявления, но за это время китайцы продолжат опутывать регион торгово-производственными и военно-политическими связями. А там как-то само все срастётся. Потому китайская поддержка России происходит точно так же ограниченно и дозированно, как и западная Украины — настолько, чтоб не проиграли, но не так много, чтобы гарантированно победили.

Так что глобальное противостояние происходит конечно, но ценой наших с украинцами глупых голов. Зачем решать лидерам свои проблемы войной на территории острова Тайвань, если можно на территории Украины? Там инвестиции, производства, а здесь нет».

ОК, допустим

Ну а нам — зачем это надо?

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