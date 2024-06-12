 

Мнение: К черту

12.06.2024, 19:40, Разное
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Праздник 12 июня – по нынешним временам “контрреволюционный”, его, видимо, через год-два вообще запретят. Совки наконец прочухали, что радоваться-то им 12 июня особо нечему, и это мягко говоря. Думаю, в будущем в июне станут праздновать еще одно 9 мая – на бис, так сказать. Назовут его “летним 9 мая”.

Поэтому вроде надо бы написать напоследок про этот “день России”… Но не хочу. К черту.

Источник: Размышления вольного социолога


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