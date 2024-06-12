«Наше все» идет на дно… «Газпром» теряет деньги

Крупнейший немецкий импортер газа Uniper объявил о расторжении долгосрочных контрактов с «Газпром экспортом», сообщила пресс-служба компании.

Соответствующее решение Uniper приняла после положительного решения арбитражного суда в Стокгольме, который признал право компании разорвать контракты и требовать от «Газпрома» компенсацию в размере 13 миллиардов евро за непоставленный объем газа.

Уточняется, отдельные контракты должны были действовать еще примерно десять лет. Поводом для обращения в суд послужило то, что летом 2022 года «Газпром» начал сокращать поставки газа, а в августе — полностью остановил поставки. В ноябре Uniper обратилась в суд, обвинив российскую компанию в нарушении контрактов. В Uniper оценили убытки в 11,6 миллиарда евро.

Отметим, «Газпром» под разными предлогами начал сокращать поставки в Европу еще в 2021 году, до начала «специальной военной операции» в Украине. При этом, «заморозить» ЕС так России так и не удалось.

Гендиректор Uniper Майкл Льюис считает, что решение арбитража вносит «юридическую ясность» для компании.

– С правом на расторжение, которое мы получили в арбитражном решении, мы прекращаем действие контрактов с «Газпром экспортом». Юридическая позиция Uniper была подтверждена и в вопросе возмещения убытков. Все суммы будут направлены федеральному правительству Германии, — говорится в заявлении гендиректора.

В «Газпроме» требования Uniper о возмещении убытков посчитали неправомерным. В марте 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению «Газпром экспорта» запретил дочерней структуре Uniper (Uniper Global Commodities) и швейцарской компании Metha-Methanhandel продолжать разбирательство в международном арбитраже. В конце месяца российский суд (sic!) обязал эти компании выплатить 14,3 миллиарда евро «Газпром экспорту» за нарушение запрета.

Напомним, «Газпром», еще недавно получавший триллионы рублей от продажи газа в Европу, по итогам 2023 года показал свой первый убыток за почти четверть века.

В своем отчете «Газпром» показывает результаты всей группы — газового (головная компания «Газпром» и «Газпром экспорт»), нефтяного («Газпромнефть») и электроэнергетического сегментов («Газпром энергохолдинг»). Из трех этих направлений рухнула выручка только газового бизнеса — сразу вдвое, до трех триллионов рублей, оказавшись теперь даже чуть меньше, чем доходы от продажи нефти и газового конденсата (3,3 триллиона).

Причин две: снижение объемов поставок в Европу до 24 миллиардов кубометров с 62-х годом ранее; быстрая адаптация европейского рынка к жизни без российского газа, что вернуло экспортные цены к довоенным уровням. В результате это привело к снижению выручки всего холдинга на 27 процентов – до 8,5 триллиона рублей.

«Газпром» поставил в Китай 22,7 миллиарда кубометров в 2023 году. Если взять за основу формулу цены китайского контракта, предложенную Сергеем Вакуленко, получится, что стоимость поставки газа в среднем составляла 245 долларов за тысячу кубометров — это 5,5 миллиарда долларов выручки за год (500 миллиардов рублей по текущему курсу). Если бы тот же объем был бы поставлен на европейский рынок, где средняя цена газа в 2023 году составила 550 долларов за тысячу кубометров. В этом случае «Газпром» получил бы 12,5 миллиарда долларов (или 1,1 триллиона рублей) — как минимум вдвое больше вырученного за продажу в Китай.

Более того, в 2025 году оставшийся европейский экспорт, вероятнее всего, сократится еще вдвое — до 12 миллиардов кубометров в год, если транзит газа через Украину не будет продлен. Сегодня на европейском рынке газ с поставкой в 2025 году стоит в среднем 400 долларов за тысячу кубометров, и это означает, что с потерей продаж через Украину «Газпром» потеряет около трех миллиардов долларов выручки ежегодно (272 миллиарда рублей по текущему курсу).

Фактически, сейчас компания из «национального достояния» превратилась в паразита, она высасывает деньги на свои убыточные мегапроекты вроде «Сила Сибири – 2» из Фонда национального благосостояния страны.