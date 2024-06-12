 

Россиянам рекомендовали заменить букву «Ё» на «ЙО» в ФИО

12.06.2024, 17:33, Разное
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Россиянам порекомендовали заменить букву «Ё» на «ЙО» в именах, фамилиях и отчествах, чтобы обеспечить однозначность прочтения. Планируется установить срок беспошлинного обновления документов до сентября 2026 года, но только для тех лиц, у кого есть эта буква в ФИО.

Ранее участились случаи, когда россиян не выпускают за границу или не оказывают им услуги из-за того, что в одних документах у них в ФИО буква «ё», в других – буква «е». Чтобы не срывать летние поездки, в ЗАГСах предложили всем желающим проставить в паспорте штамп о смене ФИО на новое написание (через «йо»), но действовать он будет лишь 6 месяцев – потом потребуется всё же сменить документы.

В пограничной службе приветствовали нововведение, поскольку это позволит ускорить проверку граждан и снизить напряжённость при допросах, на которых выясняется, где, при каких обстоятельствах и с какой целью подозреваемый получил документ с фиктивными данными. Россиянам с буквой «ё» в имени, уже пребывающим за границей, рекомендовано поставить штамп в ближайшем консульстве РФ, поскольку иначе по возвращении против них могут завести дело о незаконном пересечении границы по подложным или недействительным документам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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