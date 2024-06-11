Названы главные причины развития рака толстой кишки у молодых

Онколог Хейни Юсеф высказался о растущей тенденции колоректального рака у людей моложе 50 лет, связывая её с современными пищевыми привычками.

Юсеф подчеркнул, что многие молодые люди предпочитают готовую пищу и редко обращают внимание на её натуральность, что может способствовать росту заболеваемости. Он выделил несколько основных факторов, связанных с питанием, которые увеличивают вероятность развития колоректального рака: недостаточное потребление клетчатки и волокон из растительных источников, избыток насыщенных жиров в рационе, потребление продуктов с трансжирами, высокий уровень потребления сахара, частое употребление мясных полуфабрикатов.

Юсеф также обратил внимание на роль образа жизни в развитии рака толстой кишки у молодых людей. Малоподвижный образ жизни, ожирение и предпочтение пассивной деятельности способствуют усилению риска заболевания.

Иммунная система человека может страдать от избыточного веса и сидячего образа жизни, что увеличивает вероятность развития рака. Понимание этих факторов поможет в разработке эффективных стратегий предотвращения этого опасного заболевания.