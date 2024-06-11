Депутаты Госдумы возмущены отказом ChatGPT помогать им писать законы
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Президиум Госдумы обвинил американскую компанию OpenAI в
создании помех законотворческой деятельности. Это произошло после полного
провала эксперимента по использованию системы ChatGPT для написания
текстов федеральных законов.
Первым законом, который попытались создать с помощью
искусственного интеллекта, был Закон о федеральном комитете цензуры. В ChatGPT загрузили основные
параметры законопроекта, которые уже были согласованы с администрацией
президента. Однако вместо того, чтобы сгенерировать текст закона, система
выдала заключение, что концепция противоречит основам российского
законодательства. Та же судьба постигла закон о национализации лёгкой промышленности
и закон об ограниченной дееспособности женщин.
«Мы эту программу купили за 19 миллиардов для того, чтобы
она экономила время депутатов. Нам в Ростехе сказали, что ChatGPT за секунду закон напишет. А она
одну демагогию пишет. Что ни делали, только хуже становится. Сказали ей, что в
администрации согласовано, а она такое ответила, что я и цитировать боюсь –
арестуют!» – возмущается председатель комитета по законодательству Павел
Крашенинников.
Ростех в свою очередь обвиняет в некомпетентности программиста
Госдумы, которому поручили обучить искусственный интеллект законотворчеству. Тот,
чтобы облегчить себе работу, загрузил в программу не только Конституцию России
с комментариями, но и вузовский учебник по конституционному праву. В результате
законопроекты, противоречащие Конституции, ChatGPT просто блокировал.
Эксперты считают, что переобучить нейросеть в соответствии с российскими
принципами написания законов уже невозможно. Программа испорчена безвозвратно.
Поставщик же отказывается возвращать уплаченные деньги.
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