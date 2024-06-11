 

Депутаты Госдумы возмущены отказом ChatGPT помогать им писать законы

11.06.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президиум Госдумы обвинил американскую компанию OpenAI в
создании помех законотворческой деятельности. Это произошло после полного
провала эксперимента по использованию системы ChatGPT для написания
текстов федеральных законов.

Первым законом, который попытались создать с помощью
искусственного интеллекта, был Закон о федеральном комитете цензуры. В ChatGPT загрузили основные
параметры законопроекта, которые уже были согласованы с администрацией
президента. Однако вместо того, чтобы сгенерировать текст закона, система
выдала заключение, что концепция противоречит основам российского
законодательства. Та же судьба постигла закон о национализации лёгкой промышленности
и закон об ограниченной дееспособности женщин.

«Мы эту программу купили за 19 миллиардов для того, чтобы
она экономила время депутатов. Нам в Ростехе сказали, что ChatGPT за секунду закон напишет. А она
одну демагогию пишет. Что ни делали, только хуже становится. Сказали ей, что в
администрации согласовано, а она такое ответила, что я и цитировать боюсь –
арестуют!» – возмущается председатель комитета по законодательству Павел
Крашенинников.

Ростех в свою очередь обвиняет в некомпетентности программиста
Госдумы, которому поручили обучить искусственный интеллект законотворчеству. Тот,
чтобы облегчить себе работу, загрузил в программу не только Конституцию России
с комментариями, но и вузовский учебник по конституционному праву. В результате
законопроекты, противоречащие Конституции, ChatGPT просто блокировал.

Эксперты считают, что переобучить нейросеть в соответствии с российскими
принципами написания законов уже невозможно. Программа испорчена безвозвратно.
Поставщик же отказывается возвращать уплаченные деньги.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Бот для специалистов РЭБ

11.06 / Невролог Уэбб: виагра может предотвратить деменцию

11.06 / Мнение: Должен ли существовать Израиль?

11.06 / Алтайское казачье войско поклялось покончить с нелегальными таксистами в аэропортах

11.06 / Apple представила новую операционную систему для iPad

11.06 / Злоумышленник не смог утопить Макрона в Сене

11.06 / Врач объяснил, что делать при попадании песка в глаза

11.06 / Мнение «аналитика»: О непростых соотношениях… Пора принимать непростые решения?

11.06 / Apple представила новую операционную систему для ноутбуков и компьютеров Mac

11.06 / Мнение «аналитика»: О «ядерной дубинке»… Как, не Путин первый начал?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика