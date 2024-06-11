Депутаты Госдумы возмущены отказом ChatGPT помогать им писать законы

Президиум Госдумы обвинил американскую компанию OpenAI в

создании помех законотворческой деятельности. Это произошло после полного

провала эксперимента по использованию системы ChatGPT для написания

текстов федеральных законов.

Первым законом, который попытались создать с помощью

искусственного интеллекта, был Закон о федеральном комитете цензуры. В ChatGPT загрузили основные

параметры законопроекта, которые уже были согласованы с администрацией

президента. Однако вместо того, чтобы сгенерировать текст закона, система

выдала заключение, что концепция противоречит основам российского

законодательства. Та же судьба постигла закон о национализации лёгкой промышленности

и закон об ограниченной дееспособности женщин.

«Мы эту программу купили за 19 миллиардов для того, чтобы

она экономила время депутатов. Нам в Ростехе сказали, что ChatGPT за секунду закон напишет. А она

одну демагогию пишет. Что ни делали, только хуже становится. Сказали ей, что в

администрации согласовано, а она такое ответила, что я и цитировать боюсь –

арестуют!» – возмущается председатель комитета по законодательству Павел

Крашенинников.

Ростех в свою очередь обвиняет в некомпетентности программиста

Госдумы, которому поручили обучить искусственный интеллект законотворчеству. Тот,

чтобы облегчить себе работу, загрузил в программу не только Конституцию России

с комментариями, но и вузовский учебник по конституционному праву. В результате

законопроекты, противоречащие Конституции, ChatGPT просто блокировал.

Эксперты считают, что переобучить нейросеть в соответствии с российскими

принципами написания законов уже невозможно. Программа испорчена безвозвратно.

Поставщик же отказывается возвращать уплаченные деньги.

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