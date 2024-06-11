 

WP – в США сняли запрет на поставки вооружений нацбатальону «Азов»

11.06.2024, 13:02, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Соединённые Штаты отменили многолетний запрет на поставки вооружений украинскому подразделению «Азов». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на результаты проверки, проведённой Госдепом США. По итогам проверки США не обнаружили «никаких доказательств» нарушений, поэтому «Азов» будет иметь доступ к американскому оружию как и любое другое подразделение ВСУ.


AP

Вашингтон снял запрет на поставки вооружений украинскому батальону «Азов», пишет The Washington Post. Такое решение было принято по итогам проверки батальона Госдепартаментом США. По словам американских чиновников, поскольку батальон «Азов» образца 2014 года «структурно отличается» от нынешней одноимённой бригады, прошлые ограничения больше не действительны.

Около десяти лет назад «Азову» было запрещено использовать американское оружие, поскольку США установили, что некоторые из основателей батальона придерживаются «расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов», а представители ООН по правам человека обвинили группу в гуманитарных нарушениях.

По результатам новой проверки Госдеп не нашёл «никаких доказательств» подобных нарушений, говорится в его заявлении. Теперь подразделение будет иметь доступ к той же военной помощи США, что и все остальные подразделения ВСУ. 

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.


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