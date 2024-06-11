Рыбинские студенты «Крыльев Ростеха» освоили рабочие профессии

На рыбинском предприятии ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) студенты-первокурсники образовательного проекта «Крылья Ростеха» РГАТУ имени П.А. Соловьева успешно сдали экзамен на получение рабочих профессий.

В соответствии с образовательно-профессиональными треками будущие инженеры-конструкторы и инженеры-технологи освоили азы токарного и фрезерного дела. К выполнению квалификационных испытаний студенты третьего набора целевой подготовки инженеров нового поколения «Крылья Ростеха» приступили в мае 2024 года. В Центре оценки квалификации (ЦОК) предприятия ОДК-Сатурн они сдали теоретический экзамен и выполнили практическую работу, изготовив детали для авиационных двигателей по чертежам.

– Все 19 студентов конструкторского и технологического профилей РГАТУ успешно справились с заданием. После проверки в Национальном агентстве развития квалификаций и размещения в Федеральном реестре сведений о проведении независимой оценке квалификации студенты получат соответствующие сертификаты, которые подтверждают освоение профессии токаря или фрезеровщика 2 разряда, – рассказала начальник производственно-учебного центра ОДК-Сатурн Наталья Белова.

Обучение студентов рабочим специальностям проводилось в течение этого учебного года. С сентября по декабрь целевики изучали предметы общетехнического и профессионального цикла – в том числе «Черчение», «Материаловедение», «Измерительный инструмент», «Токарное оборудование», «Фрезерное оборудование». Во второй половине учебного года студенты под руководством наставников в производственных подразделениях ОДК-Сатурн осваивали одну из двух компетенций – токарную или фрезерную.

– Я считаю, что получение рабочей профессии – это важный этап нашего обучения в рамках проекта «Крылья Ростеха». В будущем я как технолог буду заниматься составлением техпроцессов, а чтобы писать их, необходимо детально разбираться в специфике обработки деталей. Кроме того, получив рабочую профессию, я могу работать в свободное от учебы время и не только получать дополнительный доход, но и развивать свои компетенции, – рассказал студент РГАТУ Михаил Алексеев.

«Крылья Ростеха» — программа подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли, реализуемая под эгидой Госкорпорации Ростех. В проекте участвуют 15 вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска, Новосибирска, Ульяновска, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода и Омска. Сейчас в «Крыльях Ростеха» учится порядка 1000 студентов по 10 направлениям подготовки. При этом программа вышла за рамки высшего образования – она охватывает подготовку рабочих кадров по линии среднего профессионального образования (СПО) для авиастроительной отрасли, а также профориентацию школьников.

Для участия в образовательной программе «Крыльях Ростеха» абитуриентам нужно сдать ЕГЭ по математике (профиль), русскому языку и физике и набрать не менее 220 баллов в Рыбинске, Самаре, Уфе, Перми, Казани и Омске. В Москве проходной балл – 245, в Санкт-Петербурге – 225. При этом средний балл аттестата должен быть не ниже 4, уровень английского языка – не ниже A2.

Также абитуриенты в онлайн-формате пишут мотивационный опрос. При наличии побед в профориентационных мероприятиях ОДК, в том числе участие в олимпиаде «Построй карьеру в ОДК», они имеют дополнительное преимущество при поступлении.

Заявки на участие в программах ОДК-Сатурн принимаются до 25 июля 2024 года.

Отправить заявки можно на сайте https://student.rostecwings.ru/ и по адресам [email protected], [email protected], [email protected].

Получить консультацию можно по номерам: 8 (4855) 324-103, 8 (4855) 325-176, 8 (4855) 329-891.