Apple представила новую операционную систему для iPad

На конференции WWDC вице-президент Apple по программному обеспечению Крейг Федериги представил iPadOS 18 – обновленную операционную систему для планшетов компании.

Одной из главных особенностей iPadOS 18 стала возможность свободного размещения иконок на экране и полная персонализация “Центра управления”. Кроме того, Apple значительно улучшила приложения Pages, Keynote, Numbers и Playgrounds, а также функционал “Журнала” и Freeform.

Пользователи iPad могут воспользоваться стандартным калькулятором, способным выполнять любые арифметические вычисления, написанные от руки в приложении “Заметки”. Отсутствие калькулятора в iPadOS долго было проблемой для пользователей планшетов Apple.

В обновленной версии также были внесены изменения в приложение “Фото”, которое, по словам Федериги, было полностью переработано. Добавлена панель вкладок для быстрого доступа, а Share Play теперь позволяет рисовать на экране при совместном просмотре и прослушивании контента.