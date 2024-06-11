 

Врач Неронов объяснил, что делать при попадании песка в глаза

11.06.2024, 9:08, Разное
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Песок или мелкие частицы загрязнений в глазах могут стать неприятной проблемой на пляже. Однако врач Владимир Неронов отметил, что в таких ситуациях нельзя тереть глаз руками, так как это может быть опасно для зрительных органов.

Вместо этого эксперт советует проявить терпение и некоторое время держать глаза закрытыми. Обычно инородное тело выводится естественным образом со слезами. Попытки удалить его пальцами могут привести к попаданию частицы под веко, что вызовет давление и боль.

Если соринка видна, её можно попытаться удалить, используя кусочек чистой ткани, марли или носовой платок. Но если несколько попыток безуспешны, лучше прекратить и пойти к врачу. Особенно важно обратиться за медицинской помощью, если глаз начнёт быстро краснеть или появится слезотечение.


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