Врач Неронов объяснил, что делать при попадании песка в глаза

Песок или мелкие частицы загрязнений в глазах могут стать неприятной проблемой на пляже. Однако врач Владимир Неронов отметил, что в таких ситуациях нельзя тереть глаз руками, так как это может быть опасно для зрительных органов.

Вместо этого эксперт советует проявить терпение и некоторое время держать глаза закрытыми. Обычно инородное тело выводится естественным образом со слезами. Попытки удалить его пальцами могут привести к попаданию частицы под веко, что вызовет давление и боль.

Если соринка видна, её можно попытаться удалить, используя кусочек чистой ткани, марли или носовой платок. Но если несколько попыток безуспешны, лучше прекратить и пойти к врачу. Особенно важно обратиться за медицинской помощью, если глаз начнёт быстро краснеть или появится слезотечение.