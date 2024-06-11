 

Попытка запугать или тревожный сигнал — обозреватель Guardian о сложности оценки ядерной угрозы

11.06.2024, 5:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

На фоне всё чаще звучащих предупреждений о росте ядерной угрозы эксперты предупреждают о невозможности со стопроцентной вероятностью оценить риски применения ядерного оружия, пишет обозреватель The Guardian Раджан Менон. В связи с этим ряд экспертов связывают заявления РФ или стран Запада о ядерной угрозе лишь с попыткой напугать, а другие считают их весьма тревожными.


АР

Предупреждения о росте ядерной угрозы звучат всё чаще и настойчивее из-за резких изменений в политике основных западных союзников Украины. Как отмечает обозреватель The Guardian Раджан Менон, ряд стран Европы, в том числе Великобритания, Франция и Германия, а также США, изменили курс, разрешив Украине использовать своё оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

Эти изменения в политике Запада, а также планы президента Франции Эммануэля Макрона направить французские войска для обучения украинских солдат и, возможно, даже для участия в боевых действиях, усилили опасения, что РФ может пойти на использование ядерного оружия в качестве ответного шага.

Впрочем, предупреждает Менон, ни один лидер или эксперт не может со стопроцентной вероятностью оценить риски применения ядерного оружия, так как нет ни надежной процедуры проведения оценок, ни каких-либо убедительных доказательств, на которых они основывались бы. В связи с этим ряд экспертов связывают заявления РФ или стран Запада о ядерной угрозе лишь с попыткой напугать, а другие считают их весьма тревожными.


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