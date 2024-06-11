Мнение «аналитика»: О финале рукотворной катастрофы… «Газпром» окончательно — всё?

Опять не получается заморозить Европу. Согласно свежим данным, закачка газа в европейские ПХГ идёт в тренде последних лет. И если не вмешается Генерал Мороз, европейцы и предстоящую зиму, к которой они готовятся уже сейчас, пройдут спокойно. Без российского «голубого топлива».

Что, конечно, сильно бьёт по «Газпрому». Его положение приближается к катастрофическому.

Как пишет британская Financial Times, «Газпрому» в течение по крайне мере десяти лет вряд ли удастся восстановить продажи газа, утраченные после 2022 года. Согласно некоему отчёту, который был подготовлендля руководства российского энергетического гиганта в конце 2023 года, к 2035 году газовый экспорт в Европу составит в среднем 50−75 млрд куб. м в год. То есть, лишь треть от уровня до начала СВО и массового отказа стран Европы от закупок российского трубопроводного газа. При этом буксует надежда концерна — проект газопровода в Китай «Сила Сибири — 2»: стороны уже третий год кряду якобы не могут договориться о цене.

Также известно, что за минувший год выручка «Газпрома» упала на треть, операционная прибыль — на 80%, а чистый денежный поток — разница между поступлениями на счета и оттоком — составил лишь 55,9 млрд рублей при триллионных оборотах. Компания отказалась от дивидендов и начала резать по-живому инвестиционные программы. Тут не просто «не до жиру», тут действительно «быть бы живу»…

Но и с этим всё сложно.

Добыча газа «Газпромом» рухнула до минимума за всю историю компании. По итогам 2023 года она составила 359 млрд кубометров. По сравнению с 2022 годом газовый гигант потерял 13% добычи, или 53,9 млрд куб. м, а относительно докризисного 2021-го — 30% добычи, или 156 млрд куб. м, следует из годового отчёта.

Обнародованные цифры даже хуже, чем считалось ранее. Ещё весной сообщалось, что добыча «Газпрома» составила 404 млрд куб. м, что также было «плохо». Но хотя бы не «ужасно».

И резервов нет. В прошлом году «Газпром» залатал финансовые дыры, забрав дивиденды с дочерних организаций, в первую очередь с «Газпромбанка», хорошо нажившегося на ипотеке и других кредитов населению. Но повторить аналогичную акцию вновь уже не получится. В том числе из-за ухудшения условий на внутреннем финансовом рынке.

В общем… «А зима будет больша-а-ая» ©?

Finita?

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