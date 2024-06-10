Мнение: Письмо: “Не надо бегать за девушкой, если искры нет”

Вот онегин – о начале отношений с рапунцель. О начале, которое не привело к развитию.

ОЗ у них скорее всего примерно равная, но она моложе и явно надеется увеличить свою ОЗ вдвое или вчетверо.

Когда вы имеете дело с партнерами, которые являются или мнят себя очень перспективными, вы должны быть готовы к порогам или ярусам. И сталкиваясь с ярусом или порогом, главное – не отвечать своим порогом и ярусом. Как думаете, что для этого нужно?

В ТГ тоже разбираем как обычно.

leo_xxx

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

История короткого знакомства, которое хорошо началось, но непонятно почему быстро закончилось.

Мы с другом сидели в баре за стойкой и к нам подсели две симпатичные девушки:

– Я: Как нам повезло, что рядом оказались такие очаровательные девушки

– Она (с улыбкой): Это не везение, мы сами выбрали сесть сюда

(Здесь и дальше ее будет немного подбешивать его формальная галантность. Старайтесь избегать штампов, особенно гендерных штампов, когда общаетесь с юными рапунцелями. А онегины – целиком из таких штампов состоят, пока не нерыбы. Как думаете, кстати, почему? Почему онегины-рапаны-рыбы так любят штампы и почему рапунцели-рапаны-рыбы их так презирают, и неюные и особенно юные)

У меня с одной из них завязалось веселое общение, мы шутили, смеялись и между делом рассказывали друг о друге. Выяснилось, что ей 23, она на 10 лет моложе меня, но в тот момент это не чувствовалось, всё было легко и непринуждённо. Она очень гордо рассказала о своей работе, я восхитился её юными достижениями, и в ответ похвастался своими (у меня с карьерой и деньгами всё нормально). Но между мои другом и её подругой общение не ладилось, где-то через пол часа мы разошлись обменявшись номерами.

(А его, как мы видим, немного подбешивает, как она “гордо” говорит о своей работе. Она делает акценты на своей учебе и будущей карьере, и этот акцент – сигнал ему, чтобы он оставил свои немного старперские гендерные заморочки. Но он проникается снисходительностью и дает ей понять, что у него с карьерой все намного лучше. То есть он хотел бы немного осадить ее, и это его ошибка, конечно. Онегин-нерыба слушал бы очень внимательно и относился бы к этой девушке очень серьезно, его интересовало бы, как она себя позиционирует, а не как ему самому хочется ее воспринимать)

На следующий день мы списались и договорились сходить вместе на выставку. На выставке разглядел её получше: она выглядела эффектно, стильно, но мне показалась прям молоденькой. У меня самого со стилем всё в порядке, атлетическое телосложение, но рост ниже среднего (хотя она была ниже меня). Поначалу общение шло как-то неуклюже и невпопад. Она вела себя как юная бизнес-леди, постоянно вспоминала про свою статусную работу – это выглядело забавно, но для её возраста простительно. Я больше молчал и вежливо ей отвечал.

(Он маленького роста и старше на десять лет, то есть это не мужчина ее мечты со стороны внешности. Но у него все еще есть шанс обаять ее. Однако, для этого он должен проявлять интерес к тому, что она говорит, а не смотреть на нее сверху, со скукой и снисходительностью)

Тут я понял, что она хоть и красивая, но характером мне не нравится, отношений не получится (уж не знаю отразилось ли это на моём лице). Хотя после выставки мы выпили вина и (о чудо) как-то опять нашли общий язык, она рассказывала о своих мечтах и стремлениях, мне они оч понравились, она обрадовалась, что я её понимаю, и мы разошлись на хорошей ноте. Тут я понадеялся, что серьезных отношений может и не выйдет, но короткий роман можем устроить)

(Хотел прикрыть свое фиаско зеленым виноградом, но девушке стало жаль ставить точку, она снова попыталась рассказать ему о себе и о своих амбициях, он среагировал с симпатией, хоть и называет это как старпер “мечты и стремления”, и она дала ему еще один шанс)

Потом мы договорились пойти вечером выпить, она пришла в шикарном наряде, но с местом не задалось, мы бродили по городу в поисках веранды, нашли средненькое место… и общение опять кривоватое. Но позже развеселились, разгорячились, она хвалила моё чувство юмора. Уже было поздно, время разъезжаться, пока ждали такси она прижалась, положила голову мне на плечо… но от поцелуя увернулась. Мне показалось это глупенькой игрой с её стороны.

(Он считает, что она положила голову спонтанно, а увернулась от поцелуя специально. На самом деле, она специально положила ему голову на плечо, чтобы немного отблагодарить и поощрить за кафе, а вот увернулась от поцелуя спонтанно, потому что целоваться с ним ей совсем не хочется. Но ему удобней считать, что она его дразнит)

Мы сели в такси и на заднем сиденье она развалилась спать, положила голову мне на колени, мои руки на себя и в такой обнимке мы доехали до её дома. Там она снова увернулась от поцелуя, ушла домой, а я поехал к себе. После этой поездки в такси я уверился, что нравлюсь ей, но она пока играется.

(Такое поведение куда больше похоже на френдозону, чем на сексуальную игру. Она спала в такси, чего не случилось бы, если бы он ей действительно нравился. Но автор путает доверие и интерес. Она ему доверяет, но он ей не интересен, с этим связано то, что она спит головой у него на коленях)

Мы стали постоянно переписываться, желать друг другу споки ноки и прочая милота.

(Не милота, а скукота. Ей скучно, а он не ищет и не предлагает ничего интересного, кроме самых простых штампов. Лень отличает фрустрированных людей от прокачанных. Лень – это и есть фрустрация, и признаки ее – штампы, клише и простые шаблоны)

Я позвал её на свидание в хороший ресторан, уже без косяков с местом, подарил букет, всё было как надо, мы хорошо посидели, прогулялись по вечерней Москве, шли за ручку, она прижималась, болтали… и она снова увернулась от поцелуя. Вот тут я уже не понял прикола. Если это игра, то она затянулась, а если я ей не нравлюсь, то зачем эти прижимания и милота?

(Зачем прижимания и милота? Ей хочется быть с ним милой, ведь он так старается. Вообще это извечный вопрос мужчин, почему девушки с ними так милы, когда приглашают их во френдзону? Ответите, друзья?)

Короче вызвал ей такси, сказал, что пора по домам. Она потребовала, чтобы я целовал её в щечку, я с этого поржал, но поцеловал. Я продолжал думать, что нравлюсь ей, а это просто затянувшаяся игра с её стороны.

(Он “поржал”, хотя с ее стороны такое требование – желание убедиться, что он не обижен. Если бы он меньше ржал и меньше обижался, он бы видел проблему: она хорошо к нему относится, но он ее не привлекает физически. Она в принципе подморожена, да и он – не мужчина ее мечты. Если эту проблему видеть, ее можно попытаться решить. Как думаете, каким образом?)

Тут милое общение в телеграмме стало послабее. В ближайшую пятницу она написала, что устала, надо готовиться к экзаменам, но есть настроение выпить. Я пригласил её посидеть дома, посмотреть фильм с вином:

Я: Хочешь, можем посидеть дома, выпить вина, посмотреть фильм)

Она: Если “фильм” заменить на “готовиться вместе к госам” – план капкан)

Я: Могу позадавать тебе вопросы)

пауза

Я: Эх бутылочка рислинга запотевшая стоит в холодильнике

Она: Это запрещенный прием

Она: Ладно, сдаюсь, с меня ужин

Приехала в платье, у меня переоделась в мини шортики и мини топик. По нашей сложившейся традиции как-то у нас сначала не задавалось. Разговоры невпопад, она то делала мне комплименты, то раздражалась на мелочи. Снова рассказывала какая она амбициозная, что всегда была самой красивой девушкой в классе, потом в универе и тд. и т.п. Я ей подыгрывал слегка, но она как-то не ценила. Я в целом вел себя добродушно, старался быть внимательным, милым (может где-то это выглядело натужно), не приставал к ней. Она приготовила карбонару. У неё не оч получилось, из-за чего она слегка расстроилась, но я самоотверженно всё сьел с довольным видом и похвалил её. В целом она выглядела грустновато, уж не знаю что не так: может я ей не нравился, может моя квартира её разочаровала (средняя квартира у меня), может она сама себе не нравилась. Потом она сказала, что ей скоро домой (мы и двух часов вместе не провели). Я подсел к ней, она снова отстранилась:

Я: Я не нравлюсь тебе?

Она (твердо и уверенно): У меня был всего один парень. А сейчас я не готова к серьезным отношениям

Я: Серьезные отношения развиваются постепенно

Она: Может я неправильно высказалась

Я: А какие ты хотела отношения? Гулять за ручку? Если нет химии и не хочется даже целовать, то нет смысла продолжать

Она: А я тебе нравлюсь, кроме как внешне?

Я: Да

Она: Зачем мы завели этот разговор ведь так хорошо всё было?

(Он ее щипцует, потому что, видя, что она не хочет его, упрекает, немного стыдит и угрожает разрывом. Ей и самой грустно, что не хочется с ним близости. Она надеялась, что может он как-то разогреется сам и ее разогреет, поэтому вырядилась в шортики и топик, принеся их в сумке. Если бы он делал побольше комплиментов и комплиментов небанальных, это были бы не щипцы. Но упрекать и стыдить человека за то, что он вас не хочет, векторы слива. Но он думает, что ее “игра” – векторы косяков и он отвечает ей маленькими пиками. А получается наоборот)

Мне тогда это всё показалось какой-то нелепой глупостью. Если всё так хорошо, то зачем ты сбегаешь от меня? Я сразу вызвал ей такси. В прихожей она сказала: “Я не знаю увидимся ли мы еще, но я тебе очень благодарна” – от таких банальностей я еле удержался, чтоб не закатить глаза). В общем сначала я думал, что она просто дура. И я тоже дурак, потому что не надо бегать за девушкой, если сразу видно, что искры нет. В этом и есть главный вывод этой истории)

(Кстати, она не банальность сказала, а искренне выразила свое отношение к нему. Благодарна, что он ухаживал, вкладывался, старался, но не уверена, что захочет его еще раз видеть)

Но может быть я неправильно оцениваю эту историю? В конце концов она мне действительно нравилась. Да и она валялась у меня на коленях и приехала ко мне домой в мини шортиках. Что это было?

(Ее внутренние щипцы. Она считала, что должна или даже обязана целоваться с ним, а в идеале должна переспать, ведь он водил ее в кафе, дарил букет, писал “ноки споки”. Поэтому она пыталась флиртовать как могла, но это максимум – что она смогла вытащить из себя щипцами. Есть несколько вариантов анти-щипцов, которые он мог бы сделать. Приведете примеры?)

В какой-то момент я сделал что-то не так и моя значимость упала? Или я ей с самого начала недостаточно нравился, и она хотела только флиртовать со мной и не более? Или я ей нравился на самом деле и не надо было её так сразу отпускать?

(Значимость была небольшой, она то падала, то чуть подрастала, но недостаточно для начала отношений. Флиртовать она не хотела, но старалась, чтобы дать отношениям шанс. Шанс и правда был, но для этого у него должны были быть идеи: как убрать свои щипцы, уменьшить ее внутренние щипцы и перевести общение в область флирта, без щипцов. А у вас есть идеи?)