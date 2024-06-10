 

Рупор кремлевской пропаганды: Т-72 на дистанционном управлении

10.06.2024, 20:03, Разное
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Испытания дистанционно-управляемого танка Т-72.
Сама машина трофейная. Используется в том числе и для подобных испытаний.

Сама концепция не нова, еще в 2020-м году британцы тести дистанционно-управляемую БМП "Брэдли", но серьезного прорыва в создании дистанционно-управляемых ББМ и танков пока не произошло. Но рано или поздно и они появятся.

Источник: Colonel Cassad


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