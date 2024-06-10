Тест: насколько хорошо вы знаете советский дизайн?

Советские дизайнеры занимались тем, что в Европе и США обозначалось как “промышленный дизайн” и “графический дизайн”, но не имели возможности иметь собственные студии, а их имена были известны в основном в профессиональных кругах. Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вы ориентируетесь в том, что сегодня можно назвать образцами советского дизайна.