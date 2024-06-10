Мощный мобильный аккумулятор Xiaomi: Power Bank 25000 mAh Explorer Edition

На сайте ITHome появилась информация о том, что Xiaomi готовит к выпуску новый мобильный аккумулятор – Xiaomi Power Bank 25000 mAh Explorer Edition. Инсайдер из Китая, известный под ником “体验more” в социальной сети Weibo, подтвердил эту информацию.

Этот новый аккумулятор уже замечен в базе китайского регулятора 3С. Он будет иметь емкость 25000 мАч. Пока точная дата его презентации неизвестна, но в сети уже появились фотографии устройства.

Xiaomi Power Bank 25000 mAh Explorer Edition будет оснащен тремя портами: одним USB-A и двумя USB-C. Общая выходная мощность при подключении к трем портам составит 212 Вт. Максимальная мощность одного порта USB-C составит 140 Вт, а максимальная мощность двух других портов будет равна 45 и 120 Вт соответственно.

Согласно данным источника, этот аккумулятор является клоном модели Power Bank 25000 mAh 210W MAX от Cuktech, который продается в Европе за 130 долларов.