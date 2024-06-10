Мнение: От французов нету толку

(Маша устала от французской страсти к халяве)

Моя однокурсница Маша, неоднократная участница забегов и заплывов Ironman, то есть самая настоящая Железная Женщина (она такой и на факультете была), живет во Франции и продолжает зажигать, рассказывая о французах самые нелицеприятные вещи, раскрывая, можно сказать, их подноготную не хуже Мопассана. Люблю ее блог в ФБ! Последняя ее там запись просто прекрасна:

“НЕПРЕОДОЛИМОСТЬ КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ

Купив во Франции квартиру уже добрых 8 лет назад, я постепенно адаптировалась ко многим местным особенностям, которые поначалу удивляли и даже шокировали.

Я стала спокойнее смотреть и на французскую бюрократию, когда обмен международных прав на французские занимает больше года и требует справки из того же ГАИ, которое права выдало о том, что права являются подлинными; и на французское разгильдяйство, когда с тебя берут деньги и не предоставляют услугу, потому что забывают, заболтавшись или что-то путают; и на французскую лень, когда магазины в нашем городке работают 5 дней в неделю с 10:00 до 17:00 с перерывом на обед… с 12:00 до 15:00, а в выходные сидишь голодным, если не позаботился об этом заранее; и на отсутствие тут интернета, который появился только пару месяцев назад, после 8 лет платы за него; и к отсутствию транспортного сообщения, когда платя 100 евро в месяц за абонемент SNCF, 15 раз из 20 попыток уехать куда-нибудь на поезде встречаешься с аннулированием, отменой, забастовкой или инцидентом, по которому поезда считают возможным не ходить.

Но есть какие-то моменты, которые настолько противоречат усвоенному на родине, что привыкнуть к ним, наверное, возможно, только полностью поменяв какой-то глубинный код, на котором построена твоя личность. И проявляются они, чаще всего – в отношениях между людьми, когда два разных культурных кода сталкиваются между собой.

…недавно, во время вечерней прогулки с собакой к старому замку Roquebrune cap Martin, меня остановил мужчина, сделавший мне комплимент и предложивший меня сопровождать на прогулке. Он оказался преподавателем и поэтом, приехавшим в наши места на каникулы. Прогулявшись и познакомившись, он спросил, как какие у меня планы на завтра. Я сказал, что собираюсь в небольшое Randonnée по горам, часов на 6-7. Он выразил желание присоединиться. Я спросила, куда бы он хотел пойти. Он ответил, что предоставляет мне полное право планировать маршрут и его вести.

Не люблю я этого! Это излюбленная манера французов – у них прямо национальная игра такая: присоединиться. Кто смог – тому очко! Я тоже хочу присоединиться. И чтобы кто-то что-то планировал на свое усмотрение и меня туда вел. И чтобы кто-то что-то делал, а я бы присоединилась. Я сразу обрываю знакомство, как только меня пытаются превратить в Дафну из «В джазе только девушки», чтобы я кого-то вела. Я ж девочка. Кроме того, вроде я тут иностранка. Я себе не могу представить картинку, как приехав, например, в Москву и познакомившись там с французом, я бы попросила его устроить мне экскурсию.

Но я сделала скидку на то, что он приехал из Colomies и не знает здешних мест.

В общем вечером он запросил информацию, что надо брать с собой, что надевать, что обувать, сколько брать с собой денег (?!) и во сколько выходим.

Я нажарила сырников, взяла еду и воду собаке и в 7:30 он «присоединился».

Разговор он начал неудачно. Он спросил, что я ела на завтрак. Я все время забываю, что французам главное – поесть, все остальное – бренно. Что главная и самая сокровенная тема их разговоров: кто что как и где ел. В России интересоваться, что конкретно только что съел твой знакомый, с которым ты пока на «Вы» – это вторжение в зону высокой интимности. Я спохватилась не сразу и сказала, что ела овсянку. И увидела, что он удивлен и ждет продолжения. Овсянку… а дальше что? Вот если бы я ела овсянку с грушей, замоченной в роме и политой ванильным сиропом со сливками!.. Но я твердо сказала, что это все! Тогда собеседник поинтересовался, на сливках ли я варю себе овсянку. Я ответила, что на воде. С солью. И каждое утро ем овсянку на воде с солью. И больше ничего. Это был удар – и для меня, и для него! Потому что я не посмела нарушить русские представления о том, что негоже интересоваться сходу таким интимным вопросом, что было съедено им на завтрак, нарушив, таким образом, французские приличия, по которым именно это я непременно должна была сделать.

Честно говоря, задолбали они меня этими разговорами о еде! Пунктик у них тут какой-то! Манечка! Недавно я собирала информацию об Аквитании. Очень хочу туда поехать, как только закончиться годовой процесс обмена моих прав на французские. Выбрала на You Tube самые популярные ролики. Включила первый на 30 минут. Ни карты, ни географического положения мне не показали. Историю региона не рассказали. Какая-то очень худая немолодая и некрасивая тетка сначала ехала по людному типичному городу на велике, потом зашла в типичный торговый центр, а там… было кафе. С какими-то тарталетками с кремом. И вот тут у нее глаза загорелись так, что ночью можно этот город не освещать дополнительно. Она стонала, охала трясла кистью руки, закатывала глаза, что я, было, подумала, что она оооочень давно ничего не ела и только в честь съемки этого ролика решила, что съест на камеру эту тарталетку. Но не тут-то было. За весь ролик мне так и не показали карту или красивые места и маршруты. Весь ролик она колесила по подвалам с бутылками и что-то ела, завывая и закатывая глаза-прожекторы в каких-то кафе и закусочных. В общем все, что я поняла, что в Аквитании я с голоду не помру.

Я все же решила исправить ситуацию и в свою очередь спросила нового знакомого, почему он решил провести каникулы здесь, хотя там совсем рядом от него прекрасный Биарриц и Андорра. Тут, видимо, промахнулась я. Не с точки зрения вопроса, а с точки зрения неготовности услышать ответ. «Ну как же! – сказал он. – Меня знакомые пригласили пожить. БЕСПЛАТНО!»

Ну, конечно! Кайф! Это ж прямо лотерейный билет он вытащил: сначала знакомые пригласили бесплатно пожить, потом я тут его бесплатно развлекаю – по горам вожу, сырниками кормлю. В общем каникулы у него удались!

И это тоже важнейшая разница между французским и русским менталитетом. Да, и у нас любят халяву. Но только во Франции скупость доведена до разряда высочайшей добродетели, которой гордятся и о которой думают непрерывно.

А для меня же картинка окончательно поменялась. Я прямо увидела, что за мной идут две собаки: моя, которую я сама сознательно выбрала и воспитываю, и какая-то приблудная. И той, и другой я показываю дорогу, и ту, и другую кормлю и пою, только моя бегает себе по горам в удовольствие и ее не надо дополнительно развлекать, а с приблудной надо поддерживать разговор, и она ни на шаг не отстает…

В общем, он очень удивился, когда, сделав выводы, я перестала на его смс после похода отвечать. Не могу же я ему так и написать, дескать, ваша жажда халявы и разговоры о еде делают наше дальнейшее общение бесперспективным.) (МАРИЯ КОЛОСОВА)

Ну и французам, конечно, было бы полезно прочитать: они б узнали, наконец, как НЕ НАДО ухлестывать за русскими железными дамами.